«У нас тут не тюрьма»: из больницы в Ярославле пропал пациент. Это заметили не сразу

— Соседи по палате отца сказали, что последний раз видели его около 6:50 утра. Он говорил им, что хочет курить, и просил хлеба. После этого ушел из больницы в неизвестном направлении. Нам даже не сказали об этом! Когда мы спросили, как пациент мог беспрепятственно покинуть здание больницы, нам ответили, что у них не тюрьма. Сказали, чтобы мы сами его искали, — говорит Юлия.

Каким образом мужчина мог пропасть из больницы? На этот вопрос мы попросили ответить департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

— Все пациенты регистрируются в приемном покое и заносятся в журнал приема. Видимо, на обходе дежурного врача и стало понятно, что пациента нет в палате. Больница № 9 — не закрытая зона для спецконтингента. Больные по территории больницы передвигаются свободно, — прокомментировали ситуацию в департаменте.

Волонтеры искали попавшего Владимира Дмитриева в Дзержинском и Заволжском районах города. Было тревожно: неподалеку от медучреждения - обрывистый берег Волги.

Но закончилось всё благополучно.



— Владимира нашли по камерам у кинотеатра «Аврора». Дезориентированный человек смог доехать в другую часть города, а никто даже не позвонил, — удивились волонтеры.