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«У нас тут не тюрьма»: из больницы в Ярославле пропал пациент. Это заметили не сразу

Где обнаружили пропавшего

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Владимир Дмитриев рано утром ушёл из больницы

Владимир Дмитриев рано утром ушёл из больницы

В Ярославле утром 20 июля пропал 70-летний пенсионер. Владимир ушел из больницы № 9, куда ночью 19 июля его привезли на скорой.

— Позавчера папе стало плохо, он перестал узнавать свою квартиру, не мог вспомнить свой адрес, появились галлюцинации. Вчера начал вести себя агрессивно. Мы вызвали скорую, его отвезли в больницу, — рассказывает дочь пропавшего Юлия.

В медучреждении родственникам пропавшего, как они утверждают, сказали, что ночью врачей в отделении нет, и осмотреть мужчину смогут только завтра. Владимира оставили в палате, по которой он всю ночь ходил из стороны в сторону. Около 8 утра 20 июля родственники пенсионера привезли ему вещи. Через два часа, в 10 утра, им перезвонил главврач больницы № 9 и сказал, что пациента в больнице нет.

— Соседи по палате отца сказали, что последний раз видели его около 6:50 утра. Он говорил им, что хочет курить, и просил хлеба. После этого ушел из больницы в неизвестном направлении. Нам даже не сказали об этом! Когда мы спросили, как пациент мог беспрепятственно покинуть здание больницы, нам ответили, что у них не тюрьма. Сказали, чтобы мы сами его искали, — говорит Юлия.

Каким образом мужчина мог пропасть из больницы? На этот вопрос мы попросили ответить департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.

— Все пациенты регистрируются в приемном покое и заносятся в журнал приема. Видимо, на обходе дежурного врача и стало понятно, что пациента нет в палате. Больница № 9 — не закрытая зона для спецконтингента. Больные по территории больницы передвигаются свободно, — прокомментировали ситуацию в департаменте.

Волонтеры искали попавшего Владимира Дмитриева в Дзержинском и Заволжском районах города. Было тревожно: неподалеку от медучреждения - обрывистый берег Волги.

Но закончилось всё благополучно.

— Владимира нашли по камерам у кинотеатра «Аврора». Дезориентированный человек смог доехать в другую часть города, а никто даже не позвонил, — удивились волонтеры.

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Ярославльпропал мужчина
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