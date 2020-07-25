Жители Хабаровска снова вышли в поддержку экс-губернатора Фургала. Митинг уже назвали самым массовым

Предыдущие субботние акции уже были названы самыми массовыми в истории города, но сегодня есть шанс вновь побить рекорд. В акции принимают участие несколько десятков тысяч человек. По оценке корреспондента «Медузы», людей сегодня больше примерно на треть, чем во время митингов 18 и 11 июля, которые были самыми массовыми в истории города. Хабаровское издание DVhab.ru тоже пишет, что людей собралось больше, чем в прошлую субботу. В соцсетях пишут о 95 тысячах участников, официальных данных о количестве участников пока нет.



Акции протеста в поддержку Фургала проходят также во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Об этом сообщает «Интерфакс».



Серия протестов началась практически одновременно с новостью о задержании Сергея Фургала — его подозревают в организации заказных убийств в 2004–2005 годах. По версии СК, все преступления совершались на территории Хабаровского края и Амурской области.



— По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, — заявила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

