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«Водителя увезли в больницу»: ночью в Кузнечихе перевернулся КАМАЗ с прицепом

Машина улетела в кювет

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ЧП случилось около часа ночи&nbsp;

ЧП случилось около часа ночи 

В Кузнечихе Ярославской области ночью 20 июля случилось ДТП с участием КАМАЗа с прицепом. Около часа ночи 34-летний водитель спецтехники вылетел в кювет и перевернулся. На место примчались сотрудники скорой и Госавтоинспекции.

— В аварии пострадал водитель спецтехники. Его увезли в больницу, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ночью в Ярославле случилось другое ЧП — с поездом. Состав сбил человека на станции Филино в Заволжском районе. Мужчину нашли лежащим на железнодорожных путях. Скорая приехала на вызов по экстренному номеру через четыре минуты, но спасти пострадавшего не удалось.


А в минувшую субботу, 18 июля, произошла смертельная авария недалеко от Петровска — неподалёку от того места, где 17 июля было трагическое ДТП с военной автоколонной. С трассы вылетела машина «Рено-Логан», за рулём которой сидел 63-летний мужчина, а рядом с ним — 61-летняя пассажирка. Водитель с травмами был госпитализирован, а пассажирка скончалась в машине скорой медицинской помощи, пока её доставляли в больницу.

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ДТПЯрославльавария
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