«Водителя увезли в больницу»: ночью в Кузнечихе перевернулся КАМАЗ с прицепом

В Кузнечихе Ярославской области ночью 20 июля случилось ДТП с участием КАМАЗа с прицепом. Около часа ночи 34-летний водитель спецтехники вылетел в кювет и перевернулся. На место примчались сотрудники скорой и Госавтоинспекции.

— В аварии пострадал водитель спецтехники. Его увезли в больницу, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ночью в Ярославле случилось другое ЧП — с поездом. Состав сбил человека на станции Филино в Заволжском районе. Мужчину нашли лежащим на железнодорожных путях. Скорая приехала на вызов по экстренному номеру через четыре минуты, но спасти пострадавшего не удалось.

