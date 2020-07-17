«Хочу стать лучшим в своем деле»: погибший в ДТП молодой водитель мечтал помогать людям

Сегодня на трассе под Петровским случилась настоящая трагедия. Между грузовиков военной колонны погибли двое человек — водитель «Газели» и 19-летний парень, находившийся за рулем «Нивы». Удар был настолько сильным, что отечественный внедорожник расплющило по капоту «Урала». У Кирилла впереди была вся жизнь и большие планы. Только в мае он стал папой. А в будущем мечтал помогать людям — юноша учился в Борисоглебском политехническом колледже на спасателя.

Мы нашли в интернете трогательное резюме, которое погибший оставил на одном из сайтов. В нем молодой человек делится планами на жизнь и описывает мечты, которым уже не суждено осуществиться.

