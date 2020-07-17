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ПроисшествияДТП с военными грузовиками

«Хочу стать лучшим в своем деле»: погибший в ДТП молодой водитель мечтал помогать людям

У 19-летнего Кирилла было много планов на жизнь

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У парня не было шансов выжить в этой мясорубке&nbsp;

У парня не было шансов выжить в этой мясорубке 

Сегодня на трассе под Петровским случилась настоящая трагедия. Между грузовиков военной колонны погибли двое человек — водитель «Газели» и 19-летний парень, находившийся за рулем «Нивы». Удар был настолько сильным, что отечественный внедорожник расплющило по капоту «Урала». У Кирилла впереди была вся жизнь и большие планы. Только в мае он стал папой. А в будущем мечтал помогать людям — юноша учился в Борисоглебском политехническом колледже на спасателя.

Мы нашли в интернете трогательное резюме, которое погибший оставил на одном из сайтов. В нем молодой человек делится планами на жизнь и описывает мечты, которым уже не суждено осуществиться.

Резюме молодого человека осталось на просторах интернета&nbsp;

Резюме молодого человека осталось на просторах интернета 

Кирилл говорит, что хочет уехать в Санкт-Петербург и поступить там в институт МЧС. Молодой человек признается, что самое главное для него — помогать людям в беде. Погибший в автокатастрофе уверен, что его спортивное хобби (смешанные единоборства) помогут ему на пути к высокому званию и достатку.

Кирилл был целеустремленным и мечтал стать спасателем&nbsp;

Кирилл был целеустремленным и мечтал стать спасателем 

— Мы просто не можем поверить в случившееся, — говорят друзья Кирилла и не понимают, как такое могло произойти.

— Мы жили в одном поселке, росли, тренировались, учились. Очень жаль, что всё так произошло. Кирилл был хороший и приветливый человек, — вспоминает его друг Владимир.

Специалистам придется выяснить, кто виновен в аварии&nbsp;

Специалистам придется выяснить, кто виновен в аварии 

Трагедия случилась сегодня около десяти часов утра. Около посёлка Петровское автомобиль Кирилла оказался зажат между машинами в военной колонне. В аварии погиб водитель «Нивы» (Кирилл Бажанов) и водитель «Газели». Как машины оказались зажатыми в колонне, порталу 76.RU рассказал очевидец ДТП.

Представители Западного военного округа, которому принадлежит автоколонна, опубликовали свою версию аварии.

— Два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие, — рассказали в пресс-службе Западного военного округа. Подробнее.

Кто виноват в аварии, ещё предстоит разобраться специалистам.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибших.

Вся оперативная информация о ДТП в Петровском — в нашей хронике.

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ДТПЯрославская областьавария
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