Почему люди тонут молча: спасаем утопающего за 5 минут

1
Как понять, что человек тонет и как его спасать?
Если вы видите, что кого-то уносит течением на середину водоема, но он еще не успел начать тонуть, то уже нужно сигнализировать.
2
Признаки утопающего
- человек начинает хлебать воду: его голова появляется над кромкой воды и снова погружается под воду;
- человек начинает сильно вытягивать шею, но при этом все равно погружается;
- тонущий судорожно хватает ртом воздух;
- глаза очень сильно расширены от испуга;
- утопающий может часто моргать.
В любом из случаев нужно подавать сигналы спасателям. Если это официальный пляж, обратитесь прямо к ним. Если это ранее утро или поздний вечер, когда спасателей нет, вы можете помочь сами с помощью оборудования которое есть на пляже (спасательный круг или концы Александрова).
3
Почему тонущие не могут кричать?
Это стереотип, который у людей возник из-за просмотров различных фильмов и сериалов, где в них обязательно человек, который тонет, очень активно ведет себя в воде. На самом деле большинство людей тонут очень тихо. И очень редко когда кто-то даже успевает просто помахать руками. Действительно, такие случаи есть, но это очень маленький процент.
Мы разговариваем и дышим через горло. И во время утопления организм направляет все силы на дыхание. Единственное, что утопающий будет делать — только дышать и хватать ртом воздух, а одновременно и дышать, и кричать он не может. Люди, как правило, находятся в паническом состоянии, у них шок, и, конечно, они будут думать только о том, чтобы стараться надышаться и держаться на плаву, поэтому люди не размахивают руками. Когда человек оказывается в такой ситуации, единственная его цель — это выжить.
4
Почему тонущие не могут размахивать руками?
Все направлено на то, чтобы остаться на поверхности водоема, и тонущий будет руками максимально плыть и держать себя на плаву. Вода для него и губительница, и точка опоры.
5
Что делать, если я тону?
Одна из самых распространённых ошибок утопающих на водоемах, где есть течение, — это пытаться плыть против него. Утопающий инстинктивно плывет туда, откуда он выплыл, там, где есть люди. Человек знает, что дальше дикие места, никого нет, и инстинктивно пытается приплыть туда, где стартовал. Рано или поздно у него закончатся силы, и он утонет.
Если вдруг вас уносит течением, ни в коем случае не боритесь с ним. Успокойте дыхание и сердечный ритм, можете лечь на спину, если умеете плыть на спине, и отдыхайте. Просто сплавляйтесь по течению и помогайте себе «по-лягушачьи» подгребая к берегу. Не страшно, если вас унесет течением на километр или два, главное, что вы доплывете живым.
6
Сколько держится тонущий под водой?
На самом деле все зависит от разных факторов. У спасателей есть понятие, как только на берегу был замечен тонущей человек, есть ровно 5–7 минут максимум, для того чтобы он с берега доплыл до пострадавшего. Если тот находится под водой, спасатель его должен найти, транспортировать на берег и приступить к проведению сердечно-легочной реанимации. В идеале все должно пройти меньше чем за 5 минут. Если человек уйдет под воду, спасатели смогут достать утонувшего из глубины
7
Как убедиться, что человек действительно тонет?
Лучше сработать на опережение и сообщить спасателю, как только увидели что-то подозрительное. Это может помочь выиграть время. Даже если окажется что кто-то баловался, ничего страшного в этом не будет.
8
Как распознать воронки, перепады высот дна?
Основная проблема в том, что вы об этом не узнаете, пока не попадете в яму. В замутненной воде невозможно увидеть реальную глубину водоема. Дикие пляжи опасны тем, что там ничего не обследовано. Нельзя плавать там, где есть паромные переправы. В этих местах специально проводят углубительные работы, чтобы паром мог беспрепятственно плыть с пассажирами на борту и безопасно подходить к берегу. Именно поэтому на официальных пляжах есть буйки. Буйки — это показатель того, что данная территория, не выходящая за их пределы, изучена специалистами и безопасна для купания. Заплывать за буйки нельзя. Заплыв за буйки может быть чреват тем, что вы можете попасть в яму или сильное течение. Если вы не знали, за заплыв за буйки вам могут выписать штраф около 4–5 тысяч рублей. Также не стоит забывать о лодках, которые могут проплывать, и, выныривая, человек может удариться о лодку и потерять сознание. На территории буйков заплыв лодок крайне маловероятен. Если вы обратите внимание, то увидите, что даже спасательные лодки специально стоят за пределами буйков во избежание удара человека о них.
9
Следят ли спасатели за людьми на необорудованных пляжах?
Спасатели, безусловно, посматривают и на необорудованные пляжи. Несмотря на то что у них приоритетным является обеспечение безопасности на оборудованном пляже, в любом случае если где-то рядом они заметят утопающего, то обязательно придут на помощь. Другая проблема, когда не все дикие пляжи находятся рядом с официальными и не всегда помощь успеет прийти вовремя.
10
Как влияет алкогольное опьянение на риск утонуть?
Нетрезвый человек становится излишне самоуверенным и не способным рассуждать, в то время как трезвый обладает ясностью ума. Человек с алкогольным опьянением не задумывается о последствиях, его легко сподвигнуть на различные безумства. 99% людей, которые решают переплыть водоем, находятся в нетрезвом состоянии. Если выпивший человек приходит на официальный пляж, спасатели уже знают, что такой человек для них в группе риска, в этой же группе находятся дети. Нетрезвый человек для спасателя такой же ребенок, он непредсказуем, поэтому за ними нужно более тщательное наблюдение.
11
Как оказать помощь человеку, который тонет?
Самое важное, что нужно сделать, это сообщить по телефону на номер 112 точное место происшествия и количество пострадавших.
- Утопающего нужно обеспечить вспомогательными средствами, если есть поблизости: будь то палка, веревка или любое средство, которое поможет до прибытия спасателей поддерживать человека на поверхности воды. Если рядом нет ничего вспомогательного, но вас несколько человек, лучше идти спасать сообща.
- Ни в коем случае нельзя подплывать к человеку спереди. Нужно подплывать только со спины и максимум на расстоянии вытянутой руки, так как в шоковом состоянии человек сам того не осознавая начнет вас топить пытаясь найти точку опоры. Четким, жёстким командным голосом, чтобы вывести его из шокового состояния, отдавать команды: успокойся, ляг на спину, я тебя сейчас спасу.
- Если человек адекватно реагирует, нужно его обхватить, к примеру, через его левую руку пропустить свою левую руку, взять за подбородок положить на бок и таким образом транспортировать на берег.
- Если человек тонет на реке, нужно подплывать выше по течению. Если подплыть ниже, то тонущего на вас снесет и вы не сможете от него увернуться. Транспортируем пострадавшего уже вниз по течению. Важно следить, чтобы голова пострадавшего была на поверхности воды.
- Если пострадавший будет без сознания, это не значит, что ему нужна сразу сердечно-легочная реанимация. К реанимации приступают только в случае, если отсутствуют признаки жизни: нет дыхания, не чувствуется пульс, зрачки не реагируют на свет. Только в этом случае нужно делать сердечно-легочную реанимацию — два выдоха и 30 компрессий, — и делать так до прибытия квалифицированной помощи, либо пока не появятся признаки жизни. Если человек пришел в себя, повернуть его на бок и контролировать состояние. Если он начинает терять сознание, нужно снова провести реанимацию. Держать руку на пульсе.