Почему люди тонут молча: спасаем утопающего за 5 минут

Это стереотип, который у людей возник из-за просмотров различных фильмов и сериалов, где в них обязательно человек, который тонет, очень активно ведет себя в воде. На самом деле большинство людей тонут очень тихо. И очень редко когда кто-то даже успевает просто помахать руками. Действительно, такие случаи есть, но это очень маленький процент.



Мы разговариваем и дышим через горло. И во время утопления организм направляет все силы на дыхание. Единственное, что утопающий будет делать — только дышать и хватать ртом воздух, а одновременно и дышать, и кричать он не может. Люди, как правило, находятся в паническом состоянии, у них шок, и, конечно, они будут думать только о том, чтобы стараться надышаться и держаться на плаву, поэтому люди не размахивают руками. Когда человек оказывается в такой ситуации, единственная его цель — это выжить.

