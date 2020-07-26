Почему люди тонут молча и что такое «поцелуй смерти»: спасаем утопающего из воды за 6 секунд

Опытные спасатели рассказали, что обычно человек тонет по нескольким причинам: паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже — из-за травмирования при погружении в воду, попросту ныряния.

— Бывает, что человек плыл-плыл, попытался дотронуться до дна, попробовал и понял, что на глубине. Все, он испугался и начался приступ паники. Здесь нужно прежде всего успокоиться. Ведь, по сути, ничего не произошло! Но если паниковать и растрачивать свои силы, то может случиться непоправимое. Поэтому в таких случаях нужно попытаться успокоиться, лечь на спину, отдохнуть, а потом, набравшись сил, потихоньку продолжать плыть. Этот же совет можно применить, если у вас во время купания произошла судорога. Если проблема со стопой, нужно взять себя за большой палец и оттянуть ногу от себя. То же самое и при судорогах икроножной мышцы. Если «свело» бедро, то надо, наоборот, ногу согнуть в колене и прижать к ягодицам, взять за ступню и потянуть ее немножечко к себе. Некоторые носят с собой булавки, чтобы в случае чего уколоть сведенную мышцу. Но я бы при таких достаточно загрязненных реках в Тюмени не рекомендовал это делать. Мало ли чего будет потом... — рассказал Павел Ступник.