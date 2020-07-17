«Кот должен ответить по закону»: в Рыбинске нашли мёртвым животное из Красной книги

В Рыбинске дворовый кот поймал и убил летучую мышь. В соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Рыбинске» появился пост с фото убитого животного. Инцидент произошел в самом центре города на Соборной площади. Крылатое млекопитающее, вероятно, по ошибке среди бела дня залетело на оживленную часть города, где её настиг мышелов.
— Всё произошло на остановке напротив самого собора, — рассказывает Денис Королюк. — Сначала я увидел, как кот лапой с ней играл. Когда подошел, он удрал, а она в полумертвом состоянии еще лежала на спине барахталась. Видимо, этот кот мышь и пришиб.
Зоологи говорят, что кот убил очень редкое животное.
— Все летучие мыши Ярославской области занесены в Красную книгу, — рассказала заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ Елена Анашкина. — Поэтому товарищ кот должен ответить по закону за убийство краснокнижного животного. Конечно, с точки зрения опасности для человека и животных летучая мышь, как и любое теплокровное, может быть переносчиком бешенства. Однако всё же я не думаю, что она кота укусила или что-то ему сделала. Охотятся мыши обычно в сумеречное время суток. В данном случае, видимо, кто-то её спугнул там, где она отдыхала. Вообще летучие мыши приносят людям пользу, уничтожая насекомых. Сами мыши на людей не нападают практически никогда.
В социальных сетях люди также недоумевают от столь необычного случая.
— «Бэтмэна» убили, — говорит Сергей Бодров,
— Жаль мышку, — признаётся Юлия Петрова.
Напомним, последнее время в Ярославской области участились случаи выхода животных в города региона. Ранее мы составляли карту всех визитов диких животных к людям за последние месяцы, а их было немало — то медведь пробежит по Ярославлю, то лось повесится на заборе детского сада.