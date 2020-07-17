«Кот должен ответить по закону»: в Рыбинске нашли мёртвым животное из Красной книги

В Рыбинске дворовый кот поймал и убил летучую мышь. В соцсети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Рыбинске» появился пост с фото убитого животного. Инцидент произошел в самом центре города на Соборной площади. Крылатое млекопитающее, вероятно, по ошибке среди бела дня залетело на оживленную часть города, где её настиг мышелов.



— Всё произошло на остановке напротив самого собора, — рассказывает Денис Королюк. — Сначала я увидел, как кот лапой с ней играл. Когда подошел, он удрал, а она в полумертвом состоянии еще лежала на спине барахталась. Видимо, этот кот мышь и пришиб.