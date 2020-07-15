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Тема дняВодители маршруток подрались на дороге. Видео

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Подравшихся на дороге водителей маршруток накажут

Как отреагировали власти Ярославля на дорожные разборки

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По словам свидетелей, водители не поделили пассажиров

По словам свидетелей, водители не поделили пассажиров

В Ярославле водители маршруток подрались на дороге

Сегодня днём пассажиры и прохожие стали свидетелями драки водителей маршруток. По словам свидетелей, мужчина не поделили пассажиров на остановке. Во время разборок водители не стеснялись в выражениях, которые слышали и взрослые, и дети вокруг. В полиции сообщили, что к ним заявлений не поступало, но власти города сказали, что разберутся и накажут виновных.

— По данному инциденту с перевозчиками маршрутных такси проговорили, они разбираются с водителями, участвовавшими в драке, — рассказал директор управления городского пассажирского транспорта ДГХ мэрии Ярославля Сергей Волканевский. — Будут приняты меры по привлечению к дисциплинарной ответственности и недопущению таких случаев в дальнейшем.

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дракамаршрутка
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