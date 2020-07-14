«Гроб будет закрытым»: в Ярославле пройдёт прощание с девушкой-байкером, погибшей на трассе М-8

15 июля в 13:00 в Ярославле пройдёт прощание с погибшей в ДТП девушкой-байкером Ксенией Никитиной. Её трагичная смерть на трассе М-8 шокировала всё мотосообщество.

11 июля Ксения ехала в Ярославль, снимая колонну байкеров на экшн-камеру, прикреплённую к шлему. Как восстановили картину трагедии мотоциклисты, девушка обгоняла колонну, повернула голову направо, чтобы их запечатлеть, в это время в левой полосе ехал на разворот трактор. Ксения Никитина на скорости около 130 километров в час въехала в этот трактор.