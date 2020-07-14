«Гроб будет закрытым»: в Ярославле пройдёт прощание с девушкой-байкером, погибшей на трассе М-8

15 июля в 13:00 в Ярославле пройдёт прощание с погибшей в ДТП девушкой-байкером Ксенией Никитиной. Её трагичная смерть на трассе М-8 шокировала всё мотосообщество.
11 июля Ксения ехала в Ярославль, снимая колонну байкеров на экшн-камеру, прикреплённую к шлему. Как восстановили картину трагедии мотоциклисты, девушка обгоняла колонну, повернула голову направо, чтобы их запечатлеть, в это время в левой полосе ехал на разворот трактор. Ксения Никитина на скорости около 130 километров в час въехала в этот трактор.
— Прощание с Ксенией состоится в среду. В Сергиевом Посаде гроб забирают в 9:30 утра и везут в Ярославль. Кто хочет попрощаться в Сергиевом Посаде, морг находится по адресу: Сергиев Посад, ул. Кирова, 89. В Ярославле прощание состоится на улице Магистральная, 1. Гроб будет закрытым! — написал её друг Георгий Белов.
Ксения — известная в мотосреде девушка-байкер и блогер. У нее был свой YouTube-канал о мотоциклах. И в Ярославль она собиралась на мототусовку. За два дня до катастрофы как раз записала видео о переносе даты встречи. Теперь под этим видео — сотни комментариев от скорбящих подписчиков.
Видео: RoadEmotional / YouTube.com