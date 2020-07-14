Под Ярославлем 28-летний парень на «Рено» сбил насмерть пенсионерку

Вчера в седьмом часу вечера в Ярославском районе около деревни Григорьевское легковой автомобиль сбил пенсионерку. Женщина скончалась на месте.



— По предварительной информации, 28-летний водитель «Рено» произвёл наезд на 78-летнюю женщину-пешехода, — сообщили в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области.



Очевидцы полагают, что женщина переходила дорогу, а водитель поздно её заметил.



— В этом месте слепой поворот, — рассказала участница сообщества «Дороги Ярославля» Анна Киселёва. — Там уже были аварии, закреплены искусственные цветы на обочине. А пешеходный переход буквально рядом.

