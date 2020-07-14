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Под Ярославлем 28-летний парень на «Рено» сбил насмерть пенсионерку

ДТП произошло в аварийном месте

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ДТП произошло на трассе Ярославль — Рыбинск

ДТП произошло на трассе Ярославль — Рыбинск

Вчера в седьмом часу вечера в Ярославском районе около деревни Григорьевское легковой автомобиль сбил пенсионерку. Женщина скончалась на месте.

— По предварительной информации, 28-летний водитель «Рено» произвёл наезд на 78-летнюю женщину-пешехода, — сообщили в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области.

Очевидцы полагают, что женщина переходила дорогу, а водитель поздно её заметил.

— В этом месте слепой поворот, — рассказала участница сообщества «Дороги Ярославля» Анна Киселёва. — Там уже были аварии, закреплены искусственные цветы на обочине. А пешеходный переход буквально рядом.

Ещё одно смертельное ДТП произошло в Ярославле в Заволжском районе. Там водитель ВАЗа сбил велосипедистку и уехал.

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ДТПпроисшествия
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