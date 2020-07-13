«Пыточные условия»: в Москве у СИЗО «Лефортово» задержали журналистку из Ярославля

У СИЗО «Лефортово» задержали поддерживающих Ивана Сафронова журналистов
У СИЗО «Лефортово» в Москве задержали людей, которые пришли поддержать арестованного накануне советника «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова. В числе задержанных оказалась журналистка из Ярославля Анна Поваго, которая сейчас работает в столичном «Коммерсанте».
— Я пришла к СИЗО «Лефортово» как гражданское лицо, — сообщила порталу 76.RU Анна Поваго. — Никаких правонарушений я не совершала, в пикете не участвовала. Пришла, чтобы послушать адвоката Ивана Сафронова, который должен был дать комментарий и рассказать, что происходит с арестованным моим бывшим коллегой. Я стояла в сторонке и собиралась закурить, когда всё произошло.
Видео: «Коммерсант»
Задержанная журналистка пояснила, что всего было задержано десять человек. По её словам, они сейчас сидят в автозаке и их везут в отделение.
— Здесь очень душно, дышать практически нечем — пыточные условия, — пояснила она. — Мы 30 минут просидели в запертом автозаке, который стоял на палящем солнце. Нам объяснили, что поводом для задержания стали наши футболки с надписью «Свободу Сафронову». Объяснять, по какому закону нельзя носить футболки с надписями, не стали. Что будет дальше, мы не знаем. Нам даже не сказали, в какое именно отделение и для чего нас везут.
В чём суть истории с задержаниями
Накануне ФСБ задержала советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова. В ведомстве полагают, что он, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал информацию представителю, составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.
В Кремле не связывают задержание Ивана Сафронова с его журналистской деятельностью.
— Мы знаем, что уже сделала заявление ФСБ. Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Соответствующая статья Уголовного кодекса грозит наказанием от 12 до 20 лет лишения свободы.
История с задержанием Ивана Сафронова спровоцировала бурную реакцию среди журналистов. 8 июля на одиночные пикеты в поддержку Сафронова вышли уральские журналисты.
Сегодня столичные журналисты собрались у здания СИЗО (в ближайшее время Сафронову должны предъявить обвинение в госизмене), чтобы поддержать бывшего коллегу. Солидарность с Иваном выразили издания «Коммерсантъ», «Ведомости», РБК, «Медуза», «Медиазона», «Новая газета» и многие другие. Известные российские журналисты Михаил Зыгарь, Елизавета Осетинская, Глеб Черкасов, Дмитрий Муратов, Андрей Колесников, Илья Булавинов, Иван Голунов и десятки других. Они требуют максимальной открытости в расследовании дела.
В этот момент и начались задержания.
Сам Сафронов свою вину отрицает и связывает всё произошедшее со своей журналистской деятельностью.
Кто такой Иван Сафронов
В должности советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов провел меньше двух месяцев — он был назначен на неё в мае этого года.
Предварительный список задержанных в Лефортово журналистов: Анна Поваго, Алла Пугачёва, Ольга Алленова, Мария Карпенко, Анна Васильева, Лилия Галявиева, Юля Галлямова, Мария Шерстюкова, Мария Морозова и Максим Кондратьев.