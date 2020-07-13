«Пыточные условия»: в Москве у СИЗО «Лефортово» задержали журналистку из Ярославля

Задержанная журналистка пояснила, что всего было задержано десять человек. По её словам, они сейчас сидят в автозаке и их везут в отделение.



— Здесь очень душно, дышать практически нечем — пыточные условия, — пояснила она. — Мы 30 минут просидели в запертом автозаке, который стоял на палящем солнце. Нам объяснили, что поводом для задержания стали наши футболки с надписью «Свободу Сафронову». Объяснять, по какому закону нельзя носить футболки с надписями, не стали. Что будет дальше, мы не знаем. Нам даже не сказали, в какое именно отделение и для чего нас везут.



В чём суть истории с задержаниями



Накануне ФСБ задержала советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Ивана Сафронова. В ведомстве полагают, что он, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал информацию представителю, составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

