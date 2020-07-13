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Спасли, не напугав ребенка: в Ярославле дочка заперла маму на балконе

Как прошла операция по спасению

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Спасатели полезли на балкон по раздвижной лестнице

Спасатели полезли на балкон по раздвижной лестнице

Вчера, 12 июля, днём спасатели центра гражданской защиты выехали на вызов во Фрунзенский район. На помощь позвала женщина, которую собственная дочка заперла на балконе. Повезло, что с собой у мамы был сотовый.

Приехав на место, спасатели решили не вскрывать дверь — девочка могла испугаться такого вторжения. И полезли к её маме на балкон.

— Аккуратно открыв балконную дверь, спасатель впустил маму домой. Девочка даже не успела испугаться, зато сказала спасателям «Спасибо», — рассказали в центре гражданской защиты Ярославля.

В этот же день пришлось вызволять из беды и пожилую женщину в Мукомольном переулке.

— Внучка встревожилась, когда бабушка перестала выходить на связь. В присутствии участкового спасатели деблокировали входную дверь и обнаружили женщину, лежащую на полу, — рассказали спасатели.

Пожилую женщину передали медикам.

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