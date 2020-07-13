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Из горящего здания в центре Ярославля эвакуировали 25 человек. Первые подробности

Пожар случился на улице Чайковского

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Из офисного здания успели вывести всех&nbsp;

Из офисного здания успели вывести всех 

Меньше часа назад на улице Чайковского в Ярославле повалил дым из здания № 26. Здесь находятся офисы разных фирм, по соседству — банк. Дым шёл с нижнего этажа. Через несколько минут на месте были пожарные.

— Задымление было на цокольном этаже, возгорание произошло в электрощите, закоптило стены и потолок на 200 квадратных метрах. Из здания эвакуировали 25 человек, — сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области.

Вывести людей удалось быстро, поэтому никто не успел надышаться дымом. Возгорание уже потушили, но работать в здании в ближайшее время вряд ли будет возможно.

Видео: Подслушано в Ярославле/Vk.com

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