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Не пропустил врачей с мигалками: в Ярославле скорая с ребёнком угодила в ДТП. Видео

Стали известны последствия случившегося

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К месту ДТП для оказания помощи приехали медики скорой

К месту ДТП для оказания помощи приехали медики скорой

В Ярославле столкнулись Сузуки и скорая с ребёнком: видео

В Ярославле на проспекте Фрунзе в районе пересечения с улицей Чернопрудной произошло ДТП — столкнулись «Сузуки» и «Газель» скорой помощи.

— Скорая ехала с мигалками и звуковой сиреной на красный сигнал светофора в сторону Московского проспекта, — рассказал очевидец Дмитрий Кокнаев. — Наперерез ехала «Сузуки» и не пропустила её.

Известно, что скорая помощь мчалась из Некрасовской ЦРБ в областную детскую больницу.

Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com

— Бригада медиков Некрасовской ЦРБ перевозила ребёнка, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Пациент с мамой в машине, также там находились водитель и фельдшер.

Ребёнок в результате ДТП не пострадал, взрослые получили лёгкие ушибы. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия бригады другой скорой помощи.

Накануне в Ярославле произошёл ещё один инцидент с участием скорой помощи. В Брагино во дворе одного из домов на улице Панина легковушка заблокировала проезд для машины медиков. На станции скорой помощи рассказали подробности происшествия.

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ДТПскорая помощь
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