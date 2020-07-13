Не пропустил врачей с мигалками: в Ярославле скорая с ребёнком угодила в ДТП. Видео

В Ярославле на проспекте Фрунзе в районе пересечения с улицей Чернопрудной произошло ДТП — столкнулись «Сузуки» и «Газель» скорой помощи.



— Скорая ехала с мигалками и звуковой сиреной на красный сигнал светофора в сторону Московского проспекта, — рассказал очевидец Дмитрий Кокнаев. — Наперерез ехала «Сузуки» и не пропустила её.



Известно, что скорая помощь мчалась из Некрасовской ЦРБ в областную детскую больницу.