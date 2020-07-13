Не пропустил врачей с мигалками: в Ярославле скорая с ребёнком угодила в ДТП. Видео

В Ярославле столкнулись Сузуки и скорая с ребёнком: видео
В Ярославле на проспекте Фрунзе в районе пересечения с улицей Чернопрудной произошло ДТП — столкнулись «Сузуки» и «Газель» скорой помощи.
— Скорая ехала с мигалками и звуковой сиреной на красный сигнал светофора в сторону Московского проспекта, — рассказал очевидец Дмитрий Кокнаев. — Наперерез ехала «Сузуки» и не пропустила её.
Известно, что скорая помощь мчалась из Некрасовской ЦРБ в областную детскую больницу.
Видео: «Подслушано в Ярославле» / Vk.com
— Бригада медиков Некрасовской ЦРБ перевозила ребёнка, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Пациент с мамой в машине, также там находились водитель и фельдшер.
Ребёнок в результате ДТП не пострадал, взрослые получили лёгкие ушибы. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия бригады другой скорой помощи.
Накануне в Ярославле произошёл ещё один инцидент с участием скорой помощи. В Брагино во дворе одного из домов на улице Панина легковушка заблокировала проезд для машины медиков. На станции скорой помощи рассказали подробности происшествия.