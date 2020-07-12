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«И никто не остановился»: в Ярославле на дороге загорелся автомобиль

Видео происшествия

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Сейчас на месте работают спасатели

Сейчас на месте работают спасатели

В Ярославле на Ленинградском проспекте загорелся автомобиль. Видеозапись в группе «Дороги Ярославля» на фейсбуке выложила Елена Варнакова. В ролике видно, что из-под капота авто валит дым, но уже через минуту оттуда вырывается пламя. Мимо проезжает достаточно много авто, но все стремятся поскорее проскочить.

— И ни один не остановился, — написал в группе Андрей Нестеров.

Видео: Елена Варнакова / «Дороги Ярославля» / Facebook.com

Огонь потушили спасатели.

— На месте работали две единицы техники, — рассказали в главном Управлении МЧС России по Ярославской области.

Сейчас пожарные на месте ликвидируют последствия возгорания.

— Люди не пострадали, — сообщили спасатели.

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автопожар
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