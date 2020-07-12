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Ушла на почту и пропала: в Ярославской области разыскивают маму троих детей

Женщину видели три дня назад

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Антонина Добрынина пропала 9 июля

Антонина Добрынина пропала 9 июля

В Рыбинске разыскивают 41-летнюю Антонину Добрынину. Маму троих дочерей последний раз видели 9 июля, с того момента родственникам о ней ничего не известно.

— Она ушла на почту квартплату оплачивать, в итоге четвёртые сутки её нету, — написала дочь Антонины в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Больницы, морг — всё обзвонили, паспорт дома, уехать не могла.

Рост Антонины 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие светлые, глаза серо-зелёные.

Была одета в джинсовую куртку, зелёную майку, синие джинсы и белые кроссовки, — рассказали волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». — Возможно, с собой у неё был чёрный пакет или маленькая чёрная сумка.

Всех, кто видел Антонину Добрынину, просят сообщить по номеру горячей линии «Лизы Алерт» 8–800–700–54–52 или в полицию — 112.

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