Путин отправил в отставку хабаровского губернатора, которого подозревают в организации убийств

Владимир Путин сегодня отправил в отставку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого ранее задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. Соответствующий указ уже опубликован.

— Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, — говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Во время видео-совещания с президентом он заявил, что готов приступить к обязанностям.