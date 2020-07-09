Плакала в лесу: в Ярославской области собака отыскала потерявшуюся бабушку

В Ярославской области 8 июля пропала пожилая женщина из деревни Петрищево Переславского района. 76-летняя женщина ушла в лес и не вернулась. Родные, не дождавшись её к вечеру домой, начали бить тревогу.



— Около 17 часов 30 минут в ОМВД Переславля-Залесского обратилась жительница Ярославля, которая сообщила, что её мама не вернулась из леса. Пенсионерка в силу возраста плохо слышит, страдает расстройством памяти, плохо ориентируется на местности, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

