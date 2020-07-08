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Клубы черного дыма у ярославского НПЗ: что случилось

В МЧС объяснили, что происходит

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Дым был виден издалека&nbsp;

Дым был виден издалека 

Ярославцев напугал столб черного дыма рядом с пожарной частью у НПЗ. Очевидцы выложили фото с места ЧП в соцсети, пользователи начали спорить, что может гореть в этом месте.

— Пожарная часть и горит, — предположил в комментариях Алексей.

Мы спросили в МЧС, что происходит.

— У нас только что были учения в районе пожарной части возле завода. Черный дым тоже часть учений, — пояснили в пресс-службе МЧС.

Вчера в соцсетях тоже обсуждали густой дым от пожара, вот только это были не учения. В Ярославской области загорелся полигон твёрдых коммунальных отходов, который находится в Гаврилов-Ямском районе и является действующим. По предварительной информации, площадь пожара составила сто на сто метров. Дым от пожара был виден за несколько километров.

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МЧСНПЗЯрославльпожар
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