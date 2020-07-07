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В Переславском районе в пруду нашли тело мужчины: что случилось

Об обстоятельствах происшествия рассказали в ярославском Следственном комитете

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Мёртвого мужчину нашли в пруду

Мёртвого мужчину нашли в пруду

В Ярославской области 5 июля обнаружили труп мужчины. Тело выловили в пруду в селе Кубринске Переславского района.

— По предварительным данным, 52-летний потерпевший купался в водоеме и утонул. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Как нам стало известно, мужчина в выходные отдыхал на природе в компании. Пошёл искупаться, и у него стало плохо с сердцем. Друзья спасти не успели.

Сейчас следователи проводят проверку, назначены судебные экспертизы, опрашивают очевидцев.

Напомним, 6 июля в Борисоглебском районе Ярославской области на Акуловских карьерах утонула 15-летняя девочка-подросток. Очевидцы говорят, что она пыталась спасти младшую сестру.

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