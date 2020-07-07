В Переславском районе в пруду нашли тело мужчины: что случилось

В Ярославской области 5 июля обнаружили труп мужчины. Тело выловили в пруду в селе Кубринске Переславского района.



— По предварительным данным, 52-летний потерпевший купался в водоеме и утонул. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.



Как нам стало известно, мужчина в выходные отдыхал на природе в компании. Пошёл искупаться, и у него стало плохо с сердцем. Друзья спасти не успели.

Сейчас следователи проводят проверку, назначены судебные экспертизы, опрашивают очевидцев.

