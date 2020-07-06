Умерла пострадавшая при пожаре клуба «Хромая лошадь». Она боролась за жизнь 11 лет

Спустя 11 лет после страшного пожара в клубе «Хромая лошадь» скончалась пострадавшая там Ирина Пекарская. Ей было 33 года. Как рассказала 59.RU мать Ирины Пекарской, дочь умерла сегодня, 6 июля.
— Мне позвонил сын Сергей, а ему по телефону сообщили врачи, когда он ехал с работы, — рассказала Галина Васильевна. — Меня парализовало, речь пропала. Только сейчас немного отошла. Ирина все эти 11 лет только мучилась. Врачи говорили, что не было шансов на выздоровление. У нее атрофировались ноги и руки. Шансы еще были в клинике Германии. Последнее время она лежала в паллиативной палате с умирающими от онкологии пациентами.
В Германии Ирина лечилась после трагедии. В вечер пожара она была в «Хромой лошади» вместе с мужем Сергеем Колпаковым, но когда началось возгорание, он выходил на улицу. Ирину после он нашел уже только в больнице. Сергей создал благотворительный фонд для помощи пострадавшим в клубе, помогал в лечении и реабилитации Ирины — тогда казалось, что она шла на поправку. Но после мужчина пропал. По словам семьи Ирины, за последние годы он не навещал ни ее в больнице, ни детей, которые сейчас живут с бабушкой.
Похороны Ирины Пекарской состоятся в среду, 8 июля.
«Хромая лошадь» загорелась поздно вечером 5 декабря 2009 года. В здании запустили фейерверки, искры ударили в потолок, началось возгорание. В считанные минуты огонь захватил весь клуб. Погибли 156 человек — это каждый второй, кто пришел в ту ночь поздравить клуб с днем рождения. Этот пожар в России до сих пор считается крупнейшим по числу жертв. После случившегося в Перми уволили чиновников пожарного надзора, а краевое правительство ушло в отставку полным составом. Подобное не случилось даже после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек: там в отставку подал только губернатор. Следствие рассматривало несколько версий, среди которых неисправность проводки, нарушение правил пожарной безопасности. Виновными признали 9 человек. Они уже получили сроки и отсидели их.
На день рождения «Хромой лошади» Ирина Пекарская пришла вместе с мужем. Когда начался пожар, в клубе была только Ирина — муж вышел покурить. Он не сразу понял, что происходит, а когда люди стали в панике выбегать из здания, кинулся искать Ирину, но не нашел в толпе.
Девушку нашли в больнице в состоянии комы. У Ирины на 60% были обожжены легкие, токсическое поражение мозга и челюстной перелом. В паллиативном отделении Ирина находилась последние годы. Она не могла разговаривать и самостоятельно питаться, не узнавала своих близких. В прошлом году психологи рекомендовали больше не приводить в палату сыновей — дети должны запомнить Ирину такой, какой она была раньше.
В прошлом году к годовщине трагедии наши коллеги из 59.RU сделали документальный фильм о «Хромой лошади». Посмотрите его.
Видео: 59.RU