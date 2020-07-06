Суд признал псковскую журналистку виновной в оправдании терроризма

Сегодня суд вынес приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой. Она обвинялась в оправдании терроризма за слова о теракте в здании ФСБ в Архангельске, прокуратура просила для нее 6 лет колонии. Суд признал Светлану виновной, но не удовлетворил требование прокуратуры — ей назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Светлана Прокопьева в своей еженедельной передаче «Минутка просветления» на «Эхо Москвы в Пскове» анализировала причины теракта утром 31 октября 2018 года в здании Архангельского УФСБ, тогда пострадали три силовика. Прокопьева высказала мнение, что в преступлении виновато государство — якобы молодой человек, который погиб при взрыве, «видел от власти только запреты и наказания» и «не мог и придумать другого способа коммуникации».