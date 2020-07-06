«Мне не страшно критиковать государство»: последнее слово нашей коллеги, которой грозит 6 лет тюрьмы за колонку

Прокопьева в своей программе высказала мнение, что в преступлении виновато государство — якобы молодой человек «видел от власти только запреты и наказания» и «не мог и придумать другого способа коммуникации». 11 декабря 2018 года управление Роскомнадзора в Псковской области вынесло предупреждения в адрес радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», где прозвучала авторская программа, и издания «Псковская лента новостей», где была опубликована ее стенограмма. После против Светланы возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Поправки, допускающие это уголовное дело само по себе, были приняты в 2017 году. В июле Прокопьеву внесли в реестр террористов и экстремистов и заблокировали счета. 1 октября ряд федеральных и региональных СМИ опубликовал открытое письмо в её поддержку.



Сегодня, в ожидании приговора журналистке, мы тоже не можем промолчать. Мы не можем опубликовать стенограмму того эфира, поскольку ее признали вне закона. Даже рассуждать о причинах, которые побудили нашу коллегу записать эту программу, мы не можем — она в программе как раз рассуждала. Говорила об истории, о терактах в царской России. О том, что есть вещи, которые касаются не только активистов — каждого. Сегодня ее могут посадить на шесть лет за рассуждения. А это значит, что завтра посадить за рассуждения, за слова могут философа, историка, журналиста и просто каждого, кто пишет или говорит. Не зовет в террористические организации, а размышляет о причинах их появления. И о последствиях.

