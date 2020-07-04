«Сузуки» выбросило на встречку: в массовом ДТП пострадал семилетний ребёнок

В Рыбинске 3 июля около 18 часов на виадуке на улице Максима Горького произошло массовое ДТП.



— По предварительной информации, 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», не предоставил право преимущественного проезда автомашине «Сузуки» и совершил столкновение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



От удара «Сузуки» вылетела на встречку и врезалась в «Ниву-Шевроле» и УАЗ-«Патриот».



— В результате ДТП госпитализированы 38-летний водитель «Тойоты» и семилетний пассажир «Сузуки», 30-летнюю женщину-водителя «Сузуки» и 62-летнюю женщину-водителя УАЗ после осмотра медиками отпустили домой, — рассказали в полиции. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.