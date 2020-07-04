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«Сузуки» выбросило на встречку: в массовом ДТП пострадал семилетний ребёнок

Аварию в Ярославской области сняли на видео

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Машине смяло весь капот

Машине смяло весь капот

В Рыбинске 3 июля около 18 часов на виадуке на улице Максима Горького произошло массовое ДТП.

— По предварительной информации, 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», не предоставил право преимущественного проезда автомашине «Сузуки» и совершил столкновение, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

От удара «Сузуки» вылетела на встречку и врезалась в «Ниву-Шевроле» и УАЗ-«Патриот».

— В результате ДТП госпитализированы 38-летний водитель «Тойоты» и семилетний пассажир «Сузуки», 30-летнюю женщину-водителя «Сузуки» и 62-летнюю женщину-водителя УАЗ после осмотра медиками отпустили домой, — рассказали в полиции. — Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

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