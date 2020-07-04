«Этим любителям веселья всё позволено?»: реакция соцсетей на ночную драку у ТЮЗа

История в центре Ярославля, где полицейским пришлось скрутить буйного водителя, вызвала острую реакцию в соцсетях. Ещё бы — потасовка попала на видео и в паблики. И если до публикации подробного видео многие были на стороне задержанного ярославца, то увиденные кадры заставили пользователей соцсетей переменить мнение.
Публикуем самые яркие высказывания читателей сайта и подписчиков группы 76.RU во «Вконтакте».
Екатерина Шубина:
— А ведь чаще всего можно обойтись без задержания, ведь они бы составили протокол и попросили бы уехать. Но нет же, пьяным море по колено. Сам виноват, нечего было строить из себя крутого.
Саша Штромова:
— Поедет лес валить в Магадан, лет на несколько.
Наталья Великанова:
— Он неадекватный был, как ненормальный набрасывался на сотрудника полиции, угомонить не могли, но потом положили несколько человек лицом на землю. Другие тоже пытались нарваться, но усмирили быстро.
Евгения Кузяка:
— Молодец сотрудник полиции. Жаль только, что его работа предполагает общение с «подзагулявшими» героями. Ну, а отдыхающего этого наказать по заслугам. Нормальные люди и себя, и других уважают. А это что?! Герой — штаны с дырой.
Саша Штромова:
— Там обычно из машин «правильное пацанское музло качает» — вот, наверное, кто-то просто очень хотел спать и не выдержал этого неуважения к жителям окружающих домов. Правильно, что вызвал наряд.
Гость:
— Надоели уже эти алкаши на дорогах. Творят что хотят, и наши инспекторы ДПС ничего не могут им сделать. Может и к лучшему, что внесли поправки в Конституцию. Эти пьяные и обкуренные люди будут посмирнее.
Джон Петрушкин:
— Сотрудники ГИБДД — самая беззащитная часть полиции. В Ярославле из-за тупой оптимизации их совсем нет и уважением они не пользуются. Оттого и плюют на ПДД все кому не лень. Есть повод задуматься руководству областного УГИБДД.
Гость:
— Хорошо бы разобраться, почему уровень агрессии в обществе нарастает, куда это может привести и что с этим надо делать.
Гость:
— Стукнул дэпээсника — до 5, а то и до 10 лет лишения свободы. А Ефремов пьяный задавил насмерть человека — и домашний режим. Да здравствует самый гуманный суд в мире. Вот оно правосудие, вот он кодекс. Где справедливость и единые права и закон для всех. Ау?
Гость:
— Живу в этом районе. Сезон и день недели давно уже значения не имеют. Каждый день кто-нибудь что-нибудь празднует. Кошмар.
Местный:
— Пальцы веером, сопли пузырями, как же надоели эти любители веселья. Все позволено? Пусть получит на полную катушку.
Напомним, что на днях в самом центре Ярославля произошла драка между сотрудником полиции и пьяным мужчиной. На улице Свободы около ТЮЗа припарковались несколько автомобилей и громко слушали музыку. Местные жители пожаловались в полицию. На место выехал наряд ДПС. Во время оформления штрафа на одного из инспекторов набросился мужчина.