«Этим любителям веселья всё позволено?»: реакция соцсетей на ночную драку у ТЮЗа

Саша Штромова:



— Поедет лес валить в Магадан, лет на несколько.



Наталья Великанова:



— Он неадекватный был, как ненормальный набрасывался на сотрудника полиции, угомонить не могли, но потом положили несколько человек лицом на землю. Другие тоже пытались нарваться, но усмирили быстро.



Евгения Кузяка:



— Молодец сотрудник полиции. Жаль только, что его работа предполагает общение с «подзагулявшими» героями. Ну, а отдыхающего этого наказать по заслугам. Нормальные люди и себя, и других уважают. А это что?! Герой — штаны с дырой.

Саша Штромова:



— Там обычно из машин «правильное пацанское музло качает» — вот, наверное, кто-то просто очень хотел спать и не выдержал этого неуважения к жителям окружающих домов. Правильно, что вызвал наряд.

Гость:



— Надоели уже эти алкаши на дорогах. Творят что хотят, и наши инспекторы ДПС ничего не могут им сделать. Может и к лучшему, что внесли поправки в Конституцию. Эти пьяные и обкуренные люди будут посмирнее.



Джон Петрушкин:



— Сотрудники ГИБДД — самая беззащитная часть полиции. В Ярославле из-за тупой оптимизации их совсем нет и уважением они не пользуются. Оттого и плюют на ПДД все кому не лень. Есть повод задуматься руководству областного УГИБДД.

