Предлагала скидку: в Ярославской области поймали студентку, которая наживалась на молодых мамах

В Ростове Великом в Ярославской области поймали студентку, которая занималась мошенничеством в интернете. 24-летняя девушка завела в соцсетях группу с товарами для детей, у неё были покупатели и заказы. Правда, никто из заказчиков оплаченные детские вещи не получил. Девушка брала предоплату и пропадала.

Обманутыми оказались люди от Санкт-Петербурга до Владивостока: многие мамы покупались на дешевый ценник у вещей.

— Некоторые покупатели сами находили ее страницу в Сети, другим обвиняемая направляла личные сообщения, предлагала 50% скидку на приобретение товаров за рекламу её магазина у них на странице. Условием приобретения детских товаров чаще всего была 100% предоплата, а также стоимость пересылки. Люди переводили деньги на банковскую карту обвиняемой. Иногда, когда общая сумма заказа была достаточно высокой, студентка, чтобы не спугнуть покупателя, предлагала внести в качестве предоплаты только половину суммы. После поступления денег на счет, прекращала переписку с клиентом, на звонки по телефону не отвечала. Неотправленные заказы были на суммы от 2 до 7 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области подробности мошеннической схемы.

