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Предлагала скидку: в Ярославской области поймали студентку, которая наживалась на молодых мамах

В полиции рассказали подробности истории. Возбудили уголовное дело

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Студентка собирала деньги на заказы в интернете, после чего пропадала

Студентка собирала деньги на заказы в интернете, после чего пропадала

В Ростове Великом в Ярославской области поймали студентку, которая занималась мошенничеством в интернете. 24-летняя девушка завела в соцсетях группу с товарами для детей, у неё были покупатели и заказы. Правда, никто из заказчиков оплаченные детские вещи не получил. Девушка брала предоплату и пропадала.

Обманутыми оказались люди от Санкт-Петербурга до Владивостока: многие мамы покупались на дешевый ценник у вещей.

— Некоторые покупатели сами находили ее страницу в Сети, другим обвиняемая направляла личные сообщения, предлагала 50% скидку на приобретение товаров за рекламу её магазина у них на странице. Условием приобретения детских товаров чаще всего была 100% предоплата, а также стоимость пересылки. Люди переводили деньги на банковскую карту обвиняемой. Иногда, когда общая сумма заказа была достаточно высокой, студентка, чтобы не спугнуть покупателя, предлагала внести в качестве предоплаты только половину суммы. После поступления денег на счет, прекращала переписку с клиентом, на звонки по телефону не отвечала. Неотправленные заказы были на суммы от 2 до 7 тысяч рублей, — рассказали в УМВД по Ярославской области подробности мошеннической схемы.

На мошенницу посыпались заявления в полицию. Пока шло расследование, девушка признала свою вину. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, что буквально несколько дней назад мы публиковали историю о том, как аферисты заманивают доверчивых бабушек на свои презентации, где после обработки заставляют их подписывать кредитные договора. Одна из таких историй закончилась хорошо. Одной из пенсионерок удалось отсудить свои накопленные денежки.

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детские товарымошенничество в интернете
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