«Извинились бы мы? Не знаю»: в Ярославле бабушке продали одеяло «от рака» за 70 тысяч

В Ярославле прошёл суд по делу о «противораковом» одеяле. Жительница города смогла отсудить 250 тысяч у продавцов, всучивших ей постельный комплект за огромные деньги и навешавших лапши про его чудодейственные свойства.
Пожилую женщину пригласили на презентацию необыкновенного комплекта белья — шерстяного одеяла, наматрасника, пододеяльника и наволочек. Бельё, сказали, спасающее от всех болезней — инсультов, инфарктов. А на кончиках ворса шерсти, сказали, сосредоточены отрицательные ионы, что препятствует образованию раковых клеток. Стоил такой комплект
— Женщина полагает, что договор был подписан ею в результате активного воздействия, психологического давления, длительных уговоров со стороны продавца. Она обратилась к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи. Однако индивидуальный предприниматель отказался вернуть деньги, — рассказали в пресс-службе ярославского областного суда.
Но когда сошёл морок, обладательница постельного комплекта пошла в суд. И дело выиграла. Отсудила у компании, продавшей ей «противораковое» и «противоинсультное» белье, стоимость товара (
Как можно вот поверить в такие уговоры и даже взять кредит на ненужный товар? Видимо, хорошо обрабатывают продавцы? Мы нашли девушку, которая раньше работала в фирме, продававшей эти чудо-одеяла. Она рассказала, как именно завлекали бедных бабушек на презентации, где подталкивают на покупку ненужных им вещей.
— Сперва на улице либо в ТЦ подходит промоутер и говорит, что проходит акция на розыгрыш призов бытовой техники. Чтобы поучаствовать, нужно назвать ваше имя, отчество и номер телефона, а дальше вам позвонят, — говорит девушка. — Через какое-то время жертве поступает звонок, где сообщают: «Ваш купон выбран в число финалистов, придите и заберите его». Конечно, никакого розыгрыша нет. Выдача призов якобы происходит организовано в 11, 13, 15 и 17 часов. В это время проходят как раз те самые презентации. Бабушка приходит, а там чай и конфеты и презентация с НЛП. И оформление той или иной покупки с рассрочкой на 24 месяца: сейчас платить ничего не нужно, первый платеж только через месяц по 2800. Ну и прочистка мозгов, что это всего лишь по 80 руб. в день. В общем там работают именно с прицелом на пожилых женщин от 60, а лучше от 70 лет.
После нескольких таких оформленных договоров сотрудница компании поняла, что дело нечисто, и уволилась, после чего пошла свидетелем по судебному делу, где одну из бабушек обманули подобным образом.
Чувствуют ли сотрудники компании свою вину перед пожилыми людьми? Мы задали этот вопрос.
— Извинилась бы я? Даже не знаю. Двойственно тут. Наши люди же сами ведутся на бесплатный сыр, — ответила девушка.