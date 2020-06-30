«Извинились бы мы? Не знаю»: в Ярославле бабушке продали одеяло «от рака» за 70 тысяч

— Женщина полагает, что договор был подписан ею в результате активного воздействия, психологического давления, длительных уговоров со стороны продавца. Она обратилась к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи. Однако индивидуальный предприниматель отказался вернуть деньги, — рассказали в пресс-службе ярославского областного суда.



Но когда сошёл морок, обладательница постельного комплекта пошла в суд. И дело выиграла. Отсудила у компании, продавшей ей «противораковое» и «противоинсультное» белье, стоимость товара ( 57 800 рублей ), убытки ( 4277 рублей ), неустойку ( 105 774 рубля ). И про моральный вред не забыли — 5000 рублей .



Как можно вот поверить в такие уговоры и даже взять кредит на ненужный товар? Видимо, хорошо обрабатывают продавцы? Мы нашли девушку, которая раньше работала в фирме, продававшей эти чудо-одеяла. Она рассказала, как именно завлекали бедных бабушек на презентации, где подталкивают на покупку ненужных им вещей.

— Сперва на улице либо в ТЦ подходит промоутер и говорит, что проходит акция на розыгрыш призов бытовой техники. Чтобы поучаствовать, нужно назвать ваше имя, отчество и номер телефона, а дальше вам позвонят, — говорит девушка. — Через какое-то время жертве поступает звонок, где сообщают: «Ваш купон выбран в число финалистов, придите и заберите его». Конечно, никакого розыгрыша нет. Выдача призов якобы происходит организовано в 11, 13, 15 и 17 часов. В это время проходят как раз те самые презентации. Бабушка приходит, а там чай и конфеты и презентация с НЛП. И оформление той или иной покупки с рассрочкой на 24 месяца: сейчас платить ничего не нужно, первый платеж только через месяц по 2800. Ну и прочистка мозгов, что это всего лишь по 80 руб. в день. В общем там работают именно с прицелом на пожилых женщин от 60, а лучше от 70 лет.

