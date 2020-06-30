30 июня вторник
СЕЙЧАС +20°С
usd 69.95
eur 78.68
Тема дня Ремонт Добрынинского моста подорожал

Все новости

Все новости
Происшествия Ремонт на Тутаевском шоссе

В Ярославле больнице перерубили все провода связи: люди не могут записаться в поликлинику

Стало известно, когда снова можно будет взять явку к врачам

1 573
8 Обсудить

Поделиться

Почти вся больница осталась без телефонной связи и интернета из-за рабочих на Тутаевском шоссе

Почти вся больница осталась без телефонной связи и интернета из-за рабочих на Тутаевском шоссе

В Ярославской области на днях ряд медицинских специалистов возобновили приём пациентов. Жители региона теперь вновь могут записаться к терапевтам, хирургам, педиатрам, офтальмологам и стоматологам. Самый простой способ — сделать это через интернет. И мы попробовали. К терапевту получилось записаться без проблем, а вот попасть к офтальмологу не получилось — система написала, что явок нет.

— Если по каким-то причинам не получается записаться к специалисту через интернет, то можно это сделать через звонковый центр по номеру (48525) 67–92–02, — объяснили в регистратуре поликлиники № 1 ярославской больницы № 9.

И тут началось странное.

Телефон оказался нерабочим, автоответчик сообщил, что номер не обслуживается.

— Дело в том, что рабочие, которые делают капитальный ремонт Тутаевского шоссе, перебили кабель, — объяснили в руководстве медучреждения. — Часть больницы осталась без телефонов и интернета.

Звонковый центр в том числе. Соответственно, пациенты, прикреплённые к поликлиникам 9-й больницы остались без возможности записаться к врачу, так как сейчас это делать можно только бесконтактно — по интернету или по телефону.

— Незначительный обрыв кабеля был вчера, — сообщил представитель компании-подрядчика, которая проводит работы на Тутаевском шоссе Сергей Новиков. — Всё было восстановлено в течение получаса.

К одним специалистам записаться через интернет можно без проблем, к другим — явки разобраны

Медики подтверждают, что вчера связь была восстановлена, но сегодня всё повторилось.

— Это происходит регулярно, по несколько раз в месяц, — сообщил главный врач больницы № 9 Станислав Белокуров. — Как только это происходит, нам провайдер сразу сообщает, что на месте ремонтных работ был повреждён кабель. Так произошло и сегодня.

В компании-провайдере точных сроков восстановления связи сказать не смогли, но пообещали, что постараются, чтобы это произошло по максимуму быстро.

— Произошёл обрыв оптоволоконного кабеля, — объяснили специалисты компании-провайдера LiveComm. — Завтра связь должна работать. Сейчас идут восстановительные работы, ориентировочно они будут закончены в течение дня.

Капитальный ремонт Тутаевского шоссе проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт рассчитан на два года. Срок окончания — октябрь текущего года.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!