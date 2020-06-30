В Ярославле больнице перерубили все провода связи: люди не могут записаться в поликлинику

В Ярославской области на днях ряд медицинских специалистов возобновили приём пациентов. Жители региона теперь вновь могут записаться к терапевтам, хирургам, педиатрам, офтальмологам и стоматологам. Самый простой способ — сделать это через интернет. И мы попробовали. К терапевту получилось записаться без проблем, а вот попасть к офтальмологу не получилось — система написала, что явок нет.



— Если по каким-то причинам не получается записаться к специалисту через интернет, то можно это сделать через звонковый центр по номеру (48525) 67–92–02, — объяснили в регистратуре поликлиники № 1 ярославской больницы № 9.

