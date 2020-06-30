В пожаре под Ярославлем погиб мужчина. Первые подробности ЧП

В садоводчестве «Заречье» под Ярославлем ночью 30 июня на участке № 208 вспыхнул огонь. Спасатели МЧС получили сообщение о ЧП в половину первого ночи, через полчаса пожар получилось потушить. Огонь уничтожил баню и теплицу.

— В пожаре погиб 53-летний мужчина. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.