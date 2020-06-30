«Раздался страшный грохот»: в Ярославской области молния сожгла дом инвалида-колясочника

В деревне Пшеничище Тутаевского района Ярославской области мужчина-инвалид и его пожилая мать лишились дома. Беда обрушилась на них в ночь на
— Была гроза. Мы уже спали. Вдруг услышали страшный треск. У нас ночевал племянник, он закричал, что горит конек на крыше. Я полуголый прыгнул в коляску и выкатился во двор, пожилая мама выскочила в чём была — в халате и тапках, — рассказал
Огонь быстро распространился по всему дому. Пожарные приехали, как говорит Андрей, где-то через полчаса. К этому моменту строение почти полностью сгорело.
— Мы с матерью жили в нём 30 лет. Дом был оборудован для меня. А сейчас всё сгорело — и мои тренажеры, и ещё одна коляска, — перечисляет мужчина.
То, что это была именно молния, Андрей уверен.
— Я не курю, электричество у нас в деревне отключилось из-за грозы ещё за два часа до пожара. А сосед говорит, что видел вспышку — на секунду на улице стало светло, как днём, — рассказал погорелец.
Сейчас Андрей с матерью живут у родственников. И у них одно желание — отстроить дом заново, чтобы были свои стены. По прикидкам Андрея, нужно около миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Поэтому мать с сыном просят помощи у неравнодушных людей. Как помочь семье, написано на странице у Андрея в соцсетях.
Напомним, в выходные в Ярославской области сгорел многоквартирный дом. Без крова остались восемь семей.