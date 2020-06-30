«Раздался страшный грохот»: в Ярославской области молния сожгла дом инвалида-колясочника

В деревне Пшеничище Тутаевского района Ярославской области мужчина-инвалид и его пожилая мать лишились дома. Беда обрушилась на них в ночь на 20 июня . Причём обрушилась в прямом смысле.



— Была гроза. Мы уже спали. Вдруг услышали страшный треск. У нас ночевал племянник, он закричал, что горит конек на крыше. Я полуголый прыгнул в коляску и выкатился во двор, пожилая мама выскочила в чём была — в халате и тапках, — рассказал 47-летний хозяин дома Андрей Окунев.

Огонь быстро распространился по всему дому. Пожарные приехали, как говорит Андрей, где-то через полчаса. К этому моменту строение почти полностью сгорело.