Ярославец, спасаясь от погони, разгромил цветочный магазин. Видео

Во Фрунзенском районе Ярославля днем 25 июня мужчина забаррикадировался в цветочном ларьке и отбивался от людей металлическими подставками для цветов. Вокруг магазина столпились зеваки, люди не понимали, что происходит. Кто-то записал происходящее на видео, на кадрах слышны домыслы людей.
— Он на нас с ножом нападал, — кричит ребенок.
— Вызывайте полицию, — сказал мужчина из толпы.
Мы узнали в полиции, что все-таки произошло в цветочном магазине. Как оказалось, мужчина был очень пьян и ему показалось, что за ним кто-то гонится. Спасаясь от погони он забежал в цветочный магазин.
Видео: Подслушано в Ярославле / vk.com
— Мужчина был доставлен в отдел полиции, проводится проверка, оценивается стоимость ущерба, нанесенного магазину, — уточнили в УМВД Ярославской области.