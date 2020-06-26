Ярославец, спасаясь от погони, разгромил цветочный магазин. Видео

Во Фрунзенском районе Ярославля днем 25 июня мужчина забаррикадировался в цветочном ларьке и отбивался от людей металлическими подставками для цветов. Вокруг магазина столпились зеваки, люди не понимали, что происходит. Кто-то записал происходящее на видео, на кадрах слышны домыслы людей.

— Он на нас с ножом нападал, — кричит ребенок.

— Вызывайте полицию, — сказал мужчина из толпы.

Мы узнали в полиции, что все-таки произошло в цветочном магазине. Как оказалось, мужчина был очень пьян и ему показалось, что за ним кто-то гонится. Спасаясь от погони он забежал в цветочный магазин.