В Ярославской области за сутки утонули трое мужчин

В Ярославской области за последние сутки в разных местах утонули три человека. Первый случай произошёл на реке Великой под Ярославлем. Там погиб 52-летний местный житель. Тело 37-летнего мужчины нашли в одном из прудов Ростовского района. А в Брейтове в акватории Рыбинского водохранилища погиб 55-летний байдарочник. После того как его лодка перевернулась, он не смог выбраться и утонул.
— По всем фактам Следственный комитет проводит проверку, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.
За последние месяцы утонули ещё три подростка. В апреле в Ярославской области в пруду нашли тело трёхлетнего малыша. Многодетная семья из Москвы приехала к знакомым и не уследила за ребёнком. В начале июня в Рыбинске вместе с велосипедом утонул 6-летний мальчик. Родители долго не могли понять, куда пропал ребенок, после чего нашли его тело в соседнем пруду. Пару недель назад в Рыбинском районе погиб 16-летний подросток. Вместе с друзьями он купался в реке Черёмухе. Местные жители говорят, что его могло затянуть в омут.