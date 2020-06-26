В Ярославской области за сутки утонули трое мужчин

В Ярославской области за последние сутки в разных местах утонули три человека. Первый случай произошёл на реке Великой под Ярославлем. Там погиб 52-летний местный житель. Тело 37-летнего мужчины нашли в одном из прудов Ростовского района. А в Брейтове в акватории Рыбинского водохранилища погиб 55-летний байдарочник. После того как его лодка перевернулась, он не смог выбраться и утонул.

— По всем фактам Следственный комитет проводит проверку, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ярославской области.

