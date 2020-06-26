«Как спалил, не помнит, потому что был пьяный»: в Ярославской области нашли поджигателя домов

В Ярославской области нашли предположительного поджигателя, устроившего сильный пожар. В апреле этого года в Первомайском районе сгорело два дома. Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника — им оказался 35-летний местный житель. Причины своего поступка оперативникам он объяснить не смог, так как во время преступления был пьян.



— Поджог был совершен в конце апреля 2020 года на крыльце дачного дома с использованием жидкости для розжига, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Дачный дом полностью сгорел. В результате пожара огонь перекинулся на соседнее строение, которое также было полностью уничтожено огнем. Общая сумма ущерба от пожара составила 270 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога. Ведётся следствие.

