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В Ярославской области произошло серьёзное ДТП с лосем: есть пострадавшие. Видео

В ГИБДД рассказали подробности происшествия

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Легковушка столкнулась с лосем на трассе в Ростовском районе

Легковушка столкнулась с лосем на трассе в Ростовском районе

В Ярославской области произошло ДТП с участием лося и легковушки. Сохатый вышел на трассу М-8 в Ростовском районе недалеко от посёлка Семибратово. Водитель не успел среагировать и сбил животное.

— Поздно вечером 24 июня 34-летний водитель, управляя «Тойотой-Камри», наехал на лося, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Ограждение для животных на этом участке трассы отсутствует. В результате ДТП автомобиль получил серьёзные повреждения, мужчину доставили в больницу. Лось погиб.

В социальных сетях люди недоумевают: как же так, уже несколько подобных случаев только за этот год, почему ничего так и не было предпринято местными егерями для предотвращения таких случаев?

— Расплодились заразы, где охотинспекторы, где массовые отстрелы лося, — комментирует пользователь паблика «Подслушано в Ярославле» Александр Сизов. — Тотальный убой, чтоб популяцию вдвое срезать.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, лось погиб

— Этих тварей нужно отстреливать, — уверен Александр Дуденов. — Мясо продавать, а на деньги вырученные заборы вдоль трассы поставить. А вот уж после заборов пускай плодятся. Жизнь людей важнее.

— Все штрафы за сбитых зверей возложить на егерей и лесные хозяйства, может, тогда меньше будет таких аварий, — говорит Татьяна Игнатьева.

В последнее время в Ярославской области участились случаи выхода диких зверей в город. Ранее 76.RU публиковал материал с подробной картой, где за последнее время появлялись животные в регионе, получился целый ярославский «Зверополис».

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лосьпроисшествиеДТП
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