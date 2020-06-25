В Ярославской области произошло серьёзное ДТП с лосем: есть пострадавшие. Видео

В Ярославской области произошло ДТП с участием лося и легковушки. Сохатый вышел на трассу М-8 в Ростовском районе недалеко от посёлка Семибратово. Водитель не успел среагировать и сбил животное.



— Поздно вечером 24 июня 34-летний водитель, управляя «Тойотой-Камри», наехал на лося, — сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Ограждение для животных на этом участке трассы отсутствует. В результате ДТП автомобиль получил серьёзные повреждения, мужчину доставили в больницу. Лось погиб.

