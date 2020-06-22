«Этот верзила кричал, что он из ФСБ»: врачи рассказали о ночном нападении на скорую помощь. Видео

В распоряжении редакции 76.RU оказалось видео с камер наблюдения центральной станции скорой медицинской помощи, куда ночью ворвался агрессивный мужчина. На кадрах видно, как он ворвался к медикам, показал какое-то служебное удостоверение и что-то доказывал.



Звука у видео нет, поэтому мы попросили врачей скорой рассказать, что же произошло ночью у них на станции.



— Было очень страшно, этот верзила кричал матом, уверял, что он то ли из ФСБ, то ли из какой-то другой силовой спецслужбы, — сообщила старший врач смены Дария Шлезингер. — Когда он ворвался, в диспетчерской были одни женщины, а он такой здоровый. Ещё и алкоголем от него пахло. Слава богу, что он никого не тронул.

