«Этот верзила кричал, что он из ФСБ»: врачи рассказали о ночном нападении на скорую помощь. Видео

В распоряжении редакции 76.RU оказалось видео с камер наблюдения центральной станции скорой медицинской помощи, куда ночью ворвался агрессивный мужчина. На кадрах видно, как он ворвался к медикам, показал какое-то служебное удостоверение и что-то доказывал.
Звука у видео нет, поэтому мы попросили врачей скорой рассказать, что же произошло ночью у них на станции.
— Было очень страшно, этот верзила кричал матом, уверял, что он то ли из ФСБ, то ли из какой-то другой силовой спецслужбы, — сообщила старший врач смены Дария Шлезингер. — Когда он ворвался, в диспетчерской были одни женщины, а он такой здоровый. Ещё и алкоголем от него пахло. Слава богу, что он никого не тронул.
Видео: станция скорой помощи
Сотрудники скорой помощи вызвали полицию. Но, говорят, что незваный гость уже сам ушёл перед приездом наряда.
— Он уже хлопнул дверью, его сотрудники МВД уже поймали на улице, — рассказали врачи.
Стало известно, что за два часа до этого мужчина вызывал на дом бригаду скорой помощи для 53-летней женщины. Вероятно, он остался недоволен работой медиков, вот и пришёл разбираться. Но сами врачи уверяют, что он с самого начала вёл себя агрессивно и мешал осматривать пациентку.
— В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, — заверили в отделе информации Управления МВД России по Ярославской области. — Выясняются все детали произошедшего.
Ранее свой комментарий по поводу случившегося дал главный врач скорой медицинской помощи.