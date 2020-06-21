21 июня воскресенье
СЕЙЧАС +12°С
usd 69.57
eur 78.00
Тема дня Водителя зажало: ДТП с двумя фурами

Все новости

Все новости
Фуры превратились в груду металла

Фуры превратились в груду металла

На границе Ярославской и Вологодской областей днем 20 июня произошла масштабная авария. На трассе лоб в лоб столкнулись две фуры. Удар был настолько сильный, что большегрузы превратились в бесформенную груду металла.

Обе фуры ехали с грузами. «Скания» везла бумагу, а «Рено» – металлолом. В результате столкновения водитель «Рено» оказался зажат в кабине.

К счастью, в ДТП никто не погиб

— Водитель «Рено» извлечен, передан скорой помощи. Предварительно имеет переломы правой руки и правой ноги. Собственниками автомобилей решается вопрос о ликвидации последствий аварии, — прокомментировали в МЧС вологодской области.

На месте аварии было организовано реверсивное движение.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

аварияфурыВологодская областьЯрослвскяа область
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!