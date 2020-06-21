На границе Ярославской и Вологодской областей днем 20 июня произошла масштабная авария. На трассе лоб в лоб столкнулись две фуры. Удар был настолько сильный, что большегрузы превратились в бесформенную груду металла.

Обе фуры ехали с грузами. «Скания» везла бумагу, а «Рено» – металлолом. В результате столкновения водитель «Рено» оказался зажат в кабине.