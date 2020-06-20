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Авария случилась в одном из дворов в Рыбинске

Авария случилась в одном из дворов в Рыбинске

Вчера в одном из дворов в Рыбинcке случилось странное ДТП. Авария произошла во дворе дома № 21 по улице Фурманова, случившееся попало на камеры наблюдения.

На кадрах видно, как красная легковушка «Рено» спокойно начала парковаться под окнами дома, но внезапно дернулась с места и протаранила стоящий впереди автомобиль «Тойота». Вместо того чтобы остановиться, «Рено» продолжила ехать, толкая пострадавший автомобиль вперед.

После этого ситуация приобрела еще более странный поворот — «Рено» начала набирала скорость, другой автомобиль откинуло в сторону. После этого виновник аварии пересек газон и въехал под балкон первого этажа жилого дома.

Видео с места происшествия выложили в соцсети. Пользователи остались в недоумении — что всё-таки произошло с автомобилистом.

— Может, плохо стало, — предположил Максим.

Другой пользователь увидел на заднем стекле автомобиля наклейку с восклицательным знаком.

— «!» — недавно за рулём. По ходу, педали перепутал, — написал Алексей.

— Надеюсь, водитель отделался испугом... Так залететь, — подытожила в комментариях Анастасия.

Мы обратились в региональное МЧС, чтобы узнать, всё ли в порядке с водителем.

— Пострадавших нет. В ликвидации последствий ДТП приняли участие 8 спасателей и 2 единицы техники.

В полиции информацию подтвердили.

— Водитель не справилась с управлением, административное дело заводиться не будет, это страховой случай, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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ДТПавария в РыбинскеЯрославская область
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