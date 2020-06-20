Вчера в одном из дворов в Рыбинcке случилось странное ДТП. Авария произошла во дворе дома № 21 по улице Фурманова, случившееся попало на камеры наблюдения.

На кадрах видно, как красная легковушка «Рено» спокойно начала парковаться под окнами дома, но внезапно дернулась с места и протаранила стоящий впереди автомобиль «Тойота». Вместо того чтобы остановиться, «Рено» продолжила ехать, толкая пострадавший автомобиль вперед.

После этого ситуация приобрела еще более странный поворот — «Рено» начала набирала скорость, другой автомобиль откинуло в сторону. После этого виновник аварии пересек газон и въехал под балкон первого этажа жилого дома.