Вчера в одном из дворов в Рыбинcке случилось странное ДТП. Авария произошла во дворе дома
На кадрах видно, как красная легковушка «Рено» спокойно начала парковаться под окнами дома, но внезапно дернулась с места и протаранила стоящий впереди автомобиль «Тойота». Вместо того чтобы остановиться, «Рено» продолжила ехать, толкая пострадавший автомобиль вперед.
После этого ситуация приобрела еще более странный поворот — «Рено» начала набирала скорость, другой автомобиль откинуло в сторону. После этого виновник аварии пересек газон и въехал под балкон первого этажа жилого дома.
Видео с места происшествия выложили в соцсети. Пользователи остались в недоумении — что всё-таки произошло с автомобилистом.
— Может, плохо стало, — предположил Максим.
Другой пользователь увидел на заднем стекле автомобиля наклейку с восклицательным знаком.
— «!» — недавно за рулём. По ходу, педали перепутал, — написал Алексей.
— Надеюсь, водитель отделался испугом... Так залететь, — подытожила в комментариях Анастасия.
Мы обратились в региональное МЧС, чтобы узнать, всё ли в порядке с водителем.
— Пострадавших нет. В ликвидации последствий ДТП приняли участие 8 спасателей и 2 единицы техники.
В полиции информацию подтвердили.
— Водитель не справилась с управлением, административное дело заводиться не будет, это страховой случай, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.