Серьезное ДТП произошло утром 19 июня в Ростовском районе Ярославской области на трассе Москва — Холмогоры недалеко от деревни Бородино.
— В 8.30 проезжал там — ДТП ещё не было. А в 10 часов, когда ехал обратно, уже заканчивали разбор, — рассказал проезжавший мимо водитель, снявший место ДТП, Николай Белозеров.
По данным полиции, авария случилась около 8 часов 50 минут. По предварительной информации, ВАЗ-21099 влетел сзади в стоявшую на светофоре «Газель». От удара перед легковушки превратился в груду металла. 50-летний пассажир ВАЗа, сидевший рядом с водителем, скончался на месте. Водителя машины в тяжелом состоянии отправили в больницу, но спасти его не удалось. Мужчина скончался в реанимации. Его личность до сих пор не установлена.
49-летний водитель «Газели» серьезно не пострадал.
— На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.