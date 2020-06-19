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В ДТП в Ростовском районе погибли два человека

В ДТП в Ростовском районе погибли два человека

Серьезное ДТП произошло утром 19 июня в Ростовском районе Ярославской области на трассе Москва — Холмогоры недалеко от деревни Бородино.

— В 8.30 проезжал там — ДТП ещё не было. А в 10 часов, когда ехал обратно, уже заканчивали разбор, — рассказал проезжавший мимо водитель, снявший место ДТП, Николай Белозеров.

Видео: Николай Белозеров

По данным полиции, авария случилась около 8 часов 50 минут. По предварительной информации, ВАЗ-21099 влетел сзади в стоявшую на светофоре «Газель». От удара перед легковушки превратился в груду металла. 50-летний пассажир ВАЗа, сидевший рядом с водителем, скончался на месте. Водителя машины в тяжелом состоянии отправили в больницу, но спасти его не удалось. Мужчина скончался в реанимации. Его личность до сих пор не установлена.

ВАЗ въехал в «Газель» на светофоре

ВАЗ въехал в «Газель» на светофоре

49-летний водитель «Газели» серьезно не пострадал.

— На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС, — рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Пассажир легковушки погиб на месте, водитель — в больнице

Пассажир легковушки погиб на месте, водитель — в больнице

Водителя пытались спасти

Водителя пытались спасти

На месте ДТП работали все службы

На месте ДТП работали все службы

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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