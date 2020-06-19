По данным полиции, авария случилась около 8 часов 50 минут. По предварительной информации, ВАЗ-21099 влетел сзади в стоявшую на светофоре «Газель». От удара перед легковушки превратился в груду металла. 50-летний пассажир ВАЗа, сидевший рядом с водителем, скончался на месте. Водителя машины в тяжелом состоянии отправили в больницу, но спасти его не удалось. Мужчина скончался в реанимации. Его личность до сих пор не установлена.

