— 18 июня в 19:00 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по адресу ул. Центральная, 19, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Ликвидировать пожар удалось за 15 минут. К счастью, пострадавших нет, но вот автомобиль уничтожен полностью.



Кроме того, вчера в Ярославле Заволгой полностью сгорел еще один автомобиль — УАЗ. Ранее мы публиковали видео происшествия, где огонь в считаные минуты не оставил и живого места на «буханке». А пару дней назад во время непогоды в один из частных домов влетела молния, также уничтожив его. Специалисты рассказали, из-за чего небесный электрический разряд мог выбрать именно частное жилище.

