В Ярославле вечером 17 июня недалеко от села Туношна столкнулись внедорожник «Тойота-Ленд-Крузер» и легковушка «Рено-Логан». ДТП произошло в половине шестого, на место происшествия выезжали спасатели. Сотрудникам МЧС пришлось доставать пострадавших из помятой «Рено».
— В результате аварии есть пострадавшие, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Очевидцы случившегося говорят о том, что одного из пострадавших спасти не удалось.
— Проезжали мимо около 7 часов, человек из легковушки был уже накрыт тряпочкой, очень грустно, — написал в соцсетях очевидец Александр.
— Проезжали только что, человек накрыт тканью, — написала Светлана.
Позже в Сети появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, как медики в попытке реанимировать пострадавшего делают ему массаж сердца.
Видео: Ярославль LIVE / vk.com
— Как хоть там-то умудрились, да так сильно. Там вроде и гнать негде, — написали пользователи под видео.