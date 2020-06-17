В Ярославле вечером 17 июня недалеко от села Туношна столкнулись внедорожник «Тойота-Ленд-Крузер» и легковушка «Рено-Логан». ДТП произошло в половине шестого, на место происшествия выезжали спасатели. Сотрудникам МЧС пришлось доставать пострадавших из помятой «Рено».

— В результате аварии есть пострадавшие, — сообщили в МЧС по Ярославской области.