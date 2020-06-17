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Очевидцы говорят, что в результате ДТП один человек погиб

Очевидцы говорят, что в результате ДТП один человек погиб

В Ярославле вечером 17 июня недалеко от села Туношна столкнулись внедорожник «Тойота-Ленд-Крузер» и легковушка «Рено-Логан». ДТП произошло в половине шестого, на место происшествия выезжали спасатели. Сотрудникам МЧС пришлось доставать пострадавших из помятой «Рено».

— В результате аварии есть пострадавшие, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Видео: Подслушано Автомобилистов | Ярославль

Очевидцы случившегося говорят о том, что одного из пострадавших спасти не удалось.

— Проезжали мимо около 7 часов, человек из легковушки был уже накрыт тряпочкой, очень грустно, — написал в соцсетях очевидец Александр.

— Проезжали только что, человек накрыт тканью, — написала Светлана.

От удара&nbsp;«Рено» сильно смяло&nbsp;

От удара «Рено» сильно смяло 

Позже в Сети появилось видео с места ЧП. На кадрах видно, как медики в попытке реанимировать пострадавшего делают ему массаж сердца.

Видео: Ярославль LIVE / vk.com

— Как хоть там-то умудрились, да так сильно. Там вроде и гнать негде, — написали пользователи под видео.

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