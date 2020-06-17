На одном из предприятий Рыбинска 17 июня произошло ЧП. С территории АО «Газпромнефть-Терминал» в Волгу вылились нефтепродукты. Помимо воды, топливо разлилось и по берегу реки.

— Произведен отбор проб воды и почвы с целью определения характера загрязнения и ущерба, причиненного окружающей среде, в целях локализации загрязнения установлены боновые ограждения, — рассказали в ярославской природоохранной прокуратуре.