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Нефтепродукты разлились по берегу и попали в Волгу&nbsp;

Нефтепродукты разлились по берегу и попали в Волгу 

На одном из предприятий Рыбинска 17 июня произошло ЧП. С территории АО «Газпромнефть-Терминал» в Волгу вылились нефтепродукты. Помимо воды, топливо разлилось и по берегу реки.

— Произведен отбор проб воды и почвы с целью определения характера загрязнения и ущерба, причиненного окружающей среде, в целях локализации загрязнения установлены боновые ограждения, — рассказали в ярославской природоохранной прокуратуре.

Специалисты выясняют масштабы загрязнения

Специалисты выясняют масштабы загрязнения

Теперь специалисты прокуратуры будут выяснять, кто виноват в разливе нефтепродуктов.

Это уже второй случай за неделю, когда в Волгу попадает едкое топливо. Грязное пятно на воде 9 июня обнаружили у Октябрьского моста. Площадь разлива тогда составила около 100 квадратных метров. В региональном МЧС рассказали, что нефтепродукты вылились из ливневого коллектора.

Особенно страшно слышать о подобных ЧП после разлива дизельного топлива в Норильске. Эксперты назвали произошедшее крупнейшей экологической катастрофой в истории России.

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