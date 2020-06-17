На Урале второй день развивается максимально странный скандал в Среднеуральском монастыре, за которым с недоумением наблюдает вся страна. История мало похожа на реальность, но это правда: схиигумен Сергий Романов захватил монастырь, где был духовником, выставил охрану и заявил, что без Росгвардии его оттуда не прогонят.
Началось все с того, что в апреле схиигумен Сергий выложил в интернет видеоролик, в котором проклял тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса — собственно, свое церковное начальство. Ролик YouTube заблокировал, а Сергия теперь ждет церковный суд, который может отлучить его от церкви. Пока же священнослужителю запретили проповедовать, носить крест и сослали в мужской скит Иоанна Богослова под Среднеуральском. Вместо этого схиигумен сместил настоятельницу женского монастыря и выставил по его периметру казаков. От которых, впрочем, тут же отказались официальные казачьи общества.
— [Казаки у монастыря] — это какие-то личные связи отца Сергия. Мы — законопослушная организация, действуем в рамках Конституции и Уголовного кодекса РФ, — сказал атаман Уральского казачества Геннадий Ковалев в комментарии порталу E1.RU.
Сам Сергий Романов заявил, что он в монастыре «отец, наставник и строитель». Потому и охрану выставил.
— В монастыре хотели заменить духовного отца. Если бы к вам пришли и заменили, понравилось бы? — объяснил он журналистам.
Схиигумен записал видеообращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу. Читая текст с листа и запинаясь, на видео он заявляет, что не покинет церковь и выгонять его придется Росгвардии.
Всеволод Могучев / YouTube
Сегодня в монастырь нагрянули силовики. Правда, не Росгвардия, а полиция. Конфликта с казаками не было — провели проверку и уехали.
Также в монастыре сегодня прошла служба. Провел ее сам схиигумен Сергий, он же объявил о чудесном исцелении в его монастыре офицера ФСБ, у которого была третья стадия рака.
Тем временем один из самых известных православных священнослужителей России диакон Андрей Кураев считает, что в конфликте со схиигуменом Сергием дело может дойти до вооруженного противостояния. По его словам, это произойдет, если переговорщики не сумеют убедить Романова мирно покинуть монастырь. Также Кураев заявил, что Романов ведет себя не так, как подобает монаху.
— Имя Сергия Романова вызывает печальную ассоциацию с именем митрополита Викентия, который ныне митрополит Ташкентский и Узбекистанский, а раньше он был главой Екатеринбургской епархии. Именно он рукоположил Сергия в священники, что было сделано противозаконно, по той причине, что Сергий Романов — убийца, — сказал E1.RU Андрей Кураев. — Такой человек может прийти в монастырь и принять монашество, но он не может принять священный сан.
По данным Znak.com, Романов действительно был осужден за убийство в 80-х годах. Также у него есть судимости за повлекшее смерть человека нарушение ПДД, кражу и грабеж.