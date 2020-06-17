Серьезное ДТП произошло в Ярославской области 16 июня. Около 15 часов 40 минут в Рыбинске на улице Софийской столкнулись «Мицубиси» и «Хонда». От удара «Мицубиси» вылетела с дороги в металлическое ограждение.
Видео: Рыбинск ДТП | ЧП / Vk.com
— В результате ДТП пострадал 38-летний пассажир «Хонды», а также пассажиры «Мицубиси» — 67-летняя женщина и 11-летний мальчик. Все они нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Сейчас идёт проверка обстоятельств ДТП.