— В результате ДТП пострадал 38-летний пассажир «Хонды», а также пассажиры «Мицубиси» — 67-летняя женщина и 11-летний мальчик. Все они нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

