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В Рыбинске в ДТП пострадало три человека

В Рыбинске в ДТП пострадало три человека

Серьезное ДТП произошло в Ярославской области 16 июня. Около 15 часов 40 минут в Рыбинске на улице Софийской столкнулись «Мицубиси» и «Хонда». От удара «Мицубиси» вылетела с дороги в металлическое ограждение.

Видео: Рыбинск ДТП | ЧП / Vk.com

— В результате ДТП пострадал 38-летний пассажир «Хонды», а также пассажиры «Мицубиси» — 67-летняя женщина и 11-летний мальчик. Все они нуждаются в амбулаторном лечении, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

От удара&nbsp;«Мицубиси» врезалась в ограждение

От удара «Мицубиси» врезалась в ограждение

Сейчас идёт проверка обстоятельств ДТП.

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