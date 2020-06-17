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Пропавшего в Рыбинске 24-летнего мужчину нашли мёртвым: в деле разбираются следователи

Волонтёры поисково-спасательных отрядов искали Артёма Перова две недели

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По предварительной информации, в смерти Артёма Перова криминала нет

По предварительной информации, в смерти Артёма Перова криминала нет

В Ярославской области в посёлке Константиновском Тутаевского района к берегу Волги прибило труп мужчины. Им оказался 24-летний Артём Перов, которого искали две недели.

— На теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти, — сообщили следователи СУ СКР по Ярославской области. — По предварительным данным, мужчина утонул.

Вероятно, что трагедия произошла в Рыбинске, и тело унесло течением. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что велосипед, на котором из дома уехал пропавший мужчина, нашли в Рыбинске под мостом через Волгу.

Сейчас следователи по этому делу проводят доследственную проверку — назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Ранее в Рыбинске произошла ещё одна трагедия — в Волге утонул 9-летний мальчик.

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