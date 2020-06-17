Пропавшего в Рыбинске 24-летнего мужчину нашли мёртвым: в деле разбираются следователи

В Ярославской области в посёлке Константиновском Тутаевского района к берегу Волги прибило труп мужчины. Им оказался 24-летний Артём Перов, которого искали две недели.



— На теле мужчины не было обнаружено признаков насильственной смерти, — сообщили следователи СУ СКР по Ярославской области. — По предварительным данным, мужчина утонул.



Вероятно, что трагедия произошла в Рыбинске, и тело унесло течением. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили, что велосипед, на котором из дома уехал пропавший мужчина, нашли в Рыбинске под мостом через Волгу.

