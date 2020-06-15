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Обезображено лицо: в ярославском центре отдыха 5-летний ребёнок получил серьезные травмы

На малыша, врезавшегося в стеклянную дверь, рухнули осколки. Центр накажут

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Ребёнок пострадал в центре отдыха под Рыбинском

Ребёнок пострадал в центре отдыха под Рыбинском

В Ярославской области 5-летний мальчик серьезно покалечился в центре отдыха и здоровья под Рыбинском. Ребёнок шел вместе с папой по медицинскому центру базы отдыха и врезался в стеклянную дверь, не заметив её. Стекло осыпалось и поранило лицо и руки малыша.

— Это произошло ещё в декабре 2017 года. По заключению судебно-медицинской экспертизы, травмы привели к неизгладимому обезображиванию лица. Вред, причиненный здоровью ребёнка, был охарактеризован как тяжкий, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Отец мальчика подал иск в суд на центр отдыха, потребовав с него за причиненный вред здоровью ребёнка и моральный ущерб 750 тысяч рублей, а также деньги за некачественно оказанную услугу и судебные расходы.

Рыбинский районный суд признал ответчика виновным.

— Состояние помещения было небезопасным для посетителей, о возможной опасности людей не предупреждали. Двери содержали стекло ненадлежащего качества, которое разбилось при столкновении с ребенком весом 16 кг, тогда как в соответствии с ГОСТом строительное стекло должно выдерживать без разрушения удар тела массой 45 килограммов плюс-минус один килограмм и не образовывать крупные осколки при разрушении, — пояснили в суде.

В итоге центру отдыха было предписано выплатить отцу ребёнка 350 тысяч рублей, штраф в размере 175 тысяч рублей, судебные расходы. Центр попытался оспорить это решение, но 15 июня судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда оставила решение в силе.

Напомним, сегодня, 15 июня, в Ярославской области пострадала 13-летняя девочка. Её на дороге сбила иномарка.

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