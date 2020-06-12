Сегодня утром над Ярославлем поднялся столб чёрного дыма, который был виден практически всему городу. Оказалось, что на проспекте Октября в районе моторного завода загорелись покрышки. Огонь уничтожил их на площади 300 квадратных метров. Пожаром заинтересовалась прокуратура. На место приехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владимир Кабешов.



— Прокуратурой Ленинского района проводится проверка по факту пожара в промышленной зоне Ярославля, — рассказал Владимир Кабешов. — В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и экологической безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

