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Причиной такого столба дыма стали горящие покрышки

Причиной такого столба дыма стали горящие покрышки

Сегодня утром над Ярославлем поднялся столб чёрного дыма, который был виден практически всему городу. Оказалось, что на проспекте Октября в районе моторного завода загорелись покрышки. Огонь уничтожил их на площади 300 квадратных метров. Пожаром заинтересовалась прокуратура. На место приехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владимир Кабешов.

— Прокуратурой Ленинского района проводится проверка по факту пожара в промышленной зоне Ярославля, — рассказал Владимир Кабешов. — В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной и экологической безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Покрышки тушили 15 пожарных машин и 42 спасателя&nbsp;

Покрышки тушили 15 пожарных машин и 42 спасателя 

Открытый огонь удалось потушить в 10:45

Открытый огонь удалось потушить в 10:45

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