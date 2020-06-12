В Ярославской области периодически происходят серьезные ДТП, в которых гибнут и калечатся люди. Чья-то невнимательность или самонадеянность приводит к страшным трагедиям. Даже если человек выживает в автокатастрофе, его жизнь, как правило, меняется на «до» и «после». Мы уже публиковали рассказы троих ярославцев, чудом уцелевших в «мясорубках» на дорогах. Сегодня рассказываем историю ещё одного выжившего.
12 июля 2014 года в Ярославле произошло резонансное ДТП. На перекрестке проспекта Толбухина и улицы Большой Октябрьской огромный «Лексус» на полной скорости влетел в стоявший на светофоре ВАЗ. За рулем иномарки был пьяный экс-начальник Ленинского РОВД, который уходил от полицейской погони. От удара «Ладу» смяло и кинуло через перекресток. Две девушки-пассажирки, которые были в салоне отечественного авто, погибли. Водителя ВАЗа — 23-летнего Дмитрия Хренова — выбросило из автомобиля. У него было множество травм, но парень выжил. С момента ДТП прошло уже 6 лет. Мы узнали, что с Дмитрием теперь.
Когда грузили в скорую, матерился и собирался уйти
— Сам момент ДТП я не помню до сих пор. Я тогда работал на фейс-контроле в кафе «Камин». И после смены подвозил домой двух девушек-официанток. Потом я анализировал всё произошедшее, и у меня сложилось впечатление, что судьба нас как будто вела к тому, чтобы оказаться в этом месте в это время. Мы заехали на заправку, хотя бензина ещё хватало. Но я собирался ехать в деревню и решил заправиться заранее. Там я встретил приятеля. Мы с ним поболтали несколько минут. Я поехал именно по этому маршруту, хотя можно было ехать по другому. Когда никого нет на дороге, я иногда стартовал, не дожидаясь, пока сменится сигнал светофора, а тут стоял и ждал до последнего. Если бы хоть что-то в этой цепочке событий пошло по-другому, мы могли бы избежать этой аварии, — рассказал Дмитрий.
Видео: «Ярнет» / youtube.com
Сам момент удара и то, что происходило сразу после ДТП, Дмитрий не помнит до сих пор.
— Врачи потом рассказывали, что, когда грузили меня в скорую, я матерился, говорил, что у меня есть дела, и собирался куда-то идти, — говорит пострадавший.
После ДТП Дмитрий шесть дней провёл в коме. Врачи диагностировали у него разрыв печени с кровотечением в брюшную полость, ушиб мозга, открытый перелом челюсти и много чего ещё.
— Я очнулся в больнице и не мог понять, где я и что произошло. Когда понял, что в больнице, предположил, что попал в аварию, когда ехал в деревню. О том, что произошло на самом деле, я узнавал постепенно — немного рассказывали врачи, пока я был в реанимации. А когда перевели в общую палату, мне уже об аварии рассказали во всех подробностях родные и знакомые, которые приходили навещать, — вспоминает Дмитрий. — Я долгое время был на обезболивающих. Как ни странно, больше всего меня беспокоила сломанная в трёх местах челюсть. Не очень приятно, когда во рту торчат кости. Собирать мне её начали, только когда уже перевели из реанимации в общую палату. Почему — врачи не объяснили. Я предполагаю, думали, что я не выживу, и решили не тратить на это силы.
Мировоззрение поменялось
Сейчас здоровье Дмитрия более-менее нормализовалось. Но он до сих пор пьёт курсами поддерживающие препараты для печени и для головы. Страхов у Дмитрия после аварии никаких не появилось.
— Наверное, потому что я не помню сам момент происшествия. Я ещё раньше был в аварии, когда машину зимой занесло на повороте. Там я всё помню, и хотя я не пострадал, после того случая стал очень осторожно проезжать повороты, — говорит он.
А вот мировоззрение у Дмитрия серьезно поменялось.
— Если раньше я часто строил планы на будущее, то теперь перестал — живу сегодняшним днём и стараюсь радоваться тому, что происходит в настоящее время. Проще стал смотреть на многие проблемы. Некоторые меня даже пофигистом сейчас считают. Но я просто понимаю, что многое решаемо и не стоит наших нервов. А вот в бога после ДТП я совсем перестал верить. Потому что не могу оправдать смерть молодых девчонок, которые ехали со мной, — признался Дмитрий.
Виновник отсидел половину срока и вышел
Виновник аварии, по словам Дмитрия, на связь практически не выходил. Только за неделю до суда прислал письмо с извинениями. Но пострадавший считает, что это было сделано для галочки — чтобы на суде об этом можно было заявить.
— Его приговорили к семи с половиной годам заключения, но он вышел по УДО, отсидев только два с половиной года. Из суммы, которую ему суд назначил (выплатить мне 750 тысяч и родителям погибших девчонок по 1,5 миллиона рублей), он выплатил копейки.
Дмитрий говорит, что несколько раз пытался через судебных приставов взыскать долг с виновника ДТП, но они отвечают, что у него нет никакого имущества.