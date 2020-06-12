После ДТП Дмитрий шесть дней провёл в коме. Врачи диагностировали у него разрыв печени с кровотечением в брюшную полость, ушиб мозга, открытый перелом челюсти и много чего ещё.



— Я очнулся в больнице и не мог понять, где я и что произошло. Когда понял, что в больнице, предположил, что попал в аварию, когда ехал в деревню. О том, что произошло на самом деле, я узнавал постепенно — немного рассказывали врачи, пока я был в реанимации. А когда перевели в общую палату, мне уже об аварии рассказали во всех подробностях родные и знакомые, которые приходили навещать, — вспоминает Дмитрий. — Я долгое время был на обезболивающих. Как ни странно, больше всего меня беспокоила сломанная в трёх местах челюсть. Не очень приятно, когда во рту торчат кости. Собирать мне её начали, только когда уже перевели из реанимации в общую палату. Почему — врачи не объяснили. Я предполагаю, думали, что я не выживу, и решили не тратить на это силы.



Мировоззрение поменялось



Сейчас здоровье Дмитрия более-менее нормализовалось. Но он до сих пор пьёт курсами поддерживающие препараты для печени и для головы. Страхов у Дмитрия после аварии никаких не появилось.

