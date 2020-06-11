В Заволжском районе Ярославля 6 июня около полудня неизвестный водитель устроил на улице Панфилова ДТП. Автомобилист сбил на нерегулируемом переходе пенсионерку, врезался в «Форд» и уехал с места аварии. Пострадавшую 82-летнюю женщину с травмами увезли на скорой, но спасти её не удалось — в больнице она скончалась.

Меньше чем через неделю сотрудники полиции установили личность виновника ДТП. Мужчина пришел к ним с повинной.

— 33-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 пояснил, что с места происшествия уехал из-за того, что испугался, — уточнили в УМВД по Ярославской области.