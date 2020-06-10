Полиция Москвы возбудила ещё одно уголовное дело после смертельного ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов.



Напомним, что сама авария произошла на Смоленской площади поздно вечером 8 июня: джип актера выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого был курьер службы доставки Сергей Захаров. От многочисленных травм мужчина скончался в больнице.



Позже в крови актёра обнаружили следы наркотиков. Именно из-за них и возбудили новое дело.

— В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

