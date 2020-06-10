Семья из Угличского района Ярославской области, оставшаяся без крыши над головой после страшного пожара, получила новый дом. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил глава региона.
— 700 тысяч рублей на его покупку выделили из резервного фонда области. Новое жилье Громовы выбрали сами. Подходящий дом нашелся в селе Дивная Гора, которое гораздо ближе к Угличу, чем деревня, где они жили раньше. В населенном пункте есть школа, детский сад, ФАП, клуб — все, что нужно для многодетной семьи: ведь у них осталось пятеро детей, — написал Дмитрий Миронов.
Власти уточняют: в доме — три комнаты, есть центральное водоснабжение, рядом участок 17 соток. В доме делают ремонт волонтёры. Всем миром погорельцам собрали деньги и купили мебель.
В семье, конечно, сейчас траур.
— Дети нас не слышат. Дети на нас смотрят, — написал на своей странице во «ВКонтакте» старший брат погибших малышей.
Одного только не вернешь — жизни. В том страшном пожаре погибли трое детей (близняшки-двухлетки и девочка четырёх лет) и их няня.
Пожар начался, когда отца не было дома, а мама возилась в теплице с помидорами. Деревенский деревянный дом вспыхнул так быстро и пламя было таким, что никто не сумел и не успел спасти малышей. Даже мама, которая билась в окна, чтобы пробраться к своим детям.
Позже озвучили версию, почему мог случиться такой страшный пожар.