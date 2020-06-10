Семья из Угличского района Ярославской области, оставшаяся без крыши над головой после страшного пожара, получила новый дом. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил глава региона.

— 700 тысяч рублей на его покупку выделили из резервного фонда области. Новое жилье Громовы выбрали сами. Подходящий дом нашелся в селе Дивная Гора, которое гораздо ближе к Угличу, чем деревня, где они жили раньше. В населенном пункте есть школа, детский сад, ФАП, клуб — все, что нужно для многодетной семьи: ведь у них осталось пятеро детей, — написал Дмитрий Миронов.